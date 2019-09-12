Стало відомо, скільки коштуватимуть нові iPhone в Україні
Четвер, 12 вересня 2019, 15:57
Попередня ціна на iPhone 11 стартує в Україні від 23 999 гривень, початок продажів нових моделей iPhone планується орієнтовно на жовтень 2019 року.
Про це повідомляє ITC з посиланням на мережу "Цитрус".
Зазначається, що в Україні новинки, скоріш за все, з'являться з такими цінниками:
- iPhone 11: від 23 999 гривень (в США - від 699 доларів);
- iPhone 11 Pro: від 34 999 гривень (в США - від 999 доларів);
- iPhone Pro 11 Max: від 37 999 гривень (в США - від 1099 доларів);
- Apple iPad 10.2 7 покоління: від 10 999 гривень (в США - від 329 доларів);
- Apple Watch Series 5 40 мм: від 13 699 гривень (в США - від 399 доларів);
- Apple Watch Series 5 44 мм: від 14 699 гривень (в США - від 429 доларів).
Також знизять ціни на моделі попередніх поколінь: iPad 9.7 - від 9 499 гривень, Apple Watch Series 3 - від 6 499 гривень (в США - від 199 доларів).
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Економічна правда
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