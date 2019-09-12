Запустити приватну тягу на залізницю планується до кінця року - Криклій

Міністерство інфраструктури має намір запустити пілотний проект із допуску приватної тяги на залізницю для здійснення вантажних перевезень до кінця поточного року.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій журналістам 12 вересня, передає "Інтерфакс-Україна".

"У нас є амбіційна мета - до кінця року пілотно запустити приватну тягу і всіх здивувати. А вже з масштабним (проектом - ред.) по всій Україні рухатимемося більш помірковано, щоб не вбити "Укрзалізницю" і щоб не виявилося, що найприбутковіші напрямки забрали під себе якісь великі приватні корпорації", - сказав Криклій.

Водночас він підкреслив, що вважає позитивним рішенням запустити приватну тягу, оскільки "Укрзалізниця" в останні роки не здатна забезпечувати себе необхідною кількістю рухомого складу.

"Це будуть вантажні перевезення. Про ділянки я поки не скажу, оскільки є кілька можливих варіантів", - зазначив міністр.

Нагадаємо:

Глава правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов вважає, що залучення приватної тяги може поховати "Укрзалізницю".

Нагадаємо, 18 жовтня законопроект про приватну тягу був провалений у Верховній Раді.

12 вересня Криклій заявив також, що Мінінфраструктури хоче повернути "Укрзалізницю" в своє підпорядкування.