Обігнати Молдову. Чи зростуть в Україні доларові зарплати

Доларовий еквівалент середньорічної української зарплати нарешті подолав рівень 2008 року, у липні він став вищим на 5%. Чому українці почали заробляти більше у валюті і чи збережеться цей тренд? (рос)

Средняя зарплата в последнее время растет быстрыми темпами. Причем повышается она не только в гривневом, но и в долларовом эквивалентах.

Долларовый размер зарплаты — один из показателей уровня экономического развития страны. Он является не только объектом сравнений и составления рейтингов, но и имеет значение для определения покупательной способности населения и, что важно для Украины, для анализа потоков трудовой миграции.

С укреплением гривни к доллару в 2019 году июльская средняя зарплата стала наибольшей в истории для этого месяца в долларовом эквиваленте. Она превысила докризисный июльский показатель и приблизилась к исторически рекордной отметке, которая была в декабре 2013 года.

Стремительно восстанавливается и среднегодовой показатель. Он очищен от сезонных факторов, а потому лучше показывает фундаментальную динамику.

Тем не менее, украинская средняя зарплата в номинальном долларовом выражении меньше, чем в половине стран СНГ.

В рейтинге стран СНГ впереди Украины — РФ, Беларусь, Казахстан и Молдова. Украинская средняя начисленная зарплата выше, чем во всех остальных среднеазиатских и южнокавказских странах, кроме Грузии, но она уже не в СНГ.

До падения цен на нефть впереди Украины по долларовому размеру зарплат был и Азербайджан, но национальная валюта манат в этой самой зависимой от нефти стране СНГ в 2014-2016 годах обвалился к доллару в 2,2 раза из-за низких нефтяных цен. Восстановления не последовало — цены на сырье все еще низкие.

Украинская средняя зарплата недавно превысила и армянскую. Зарплаты в 2014-2015 годах в долларовом эквиваленте в Армении не падали: в кризисные годы она единственная в СНГ не допустила падения национальной валюты драма.

Loading...

"Обгону" Украиной Армении способствовало также изменение в последней методики подсчета этого показателя. Там в статистику включили малые предприятия, отчего средняя зарплата заметно снизилась.

Вместе с тем, до 2014 года средняя зарплата в Молдове была меньше, чем в Украине. На Молдове слабо сказались кризис в Украине и геополитическая обстановка в регионе: лей в 2014-2016 годах упал не так сильно, как гривня. Более того, в 2017-2018 годах валюта Молдовы даже укрепилась.

К тому же, ВВП Молдовы показывает хороший рост. Теперь бывшие когда-то синонимом бедности зарплаты в этой стране уже не выглядят таковыми.

За последний год зарплаты в Украине в долларовом эквиваленте значительно выросли благодаря восстановительному инфляционному росту и укреплению гривни к доллару. Рост долларовых зарплат в Украине оказался намного более существенным, чем в соседних странах СНГ.

Номинально средняя зарплата во втором квартале 2019 года в Украине выросла за год, ко второму кварталу 2018 года, на 70 долл. Больший прирост в долларах показал только Узбекистан, где новая власть наконец стабилизировала национальную валюту сум после его многолетней девальвации.

В относительном выражении прирост средней долларовой зарплаты в Украине выглядит еще более впечатляющим — 22,2%. Это намного больше, чем в соседних странах. Хотя в Узбекистане процент восстановительного подъема еще выше, но и в Украине такой рост был в 2017 году.

Июльская средняя зарплата в Украине выросла за год чуть ли не на 100 долл номинально, а в относительном выражении — на 28,5%. При этом в гривне она выросла на 19,6%, остальные проценты добавила ревальвация гривни к доллару.

Зарплаты в России всегда были самыми большими в СНГ. Лишь однажды, в 2015 году, на первое место вышел Казахстан. Тогда рубль уже обвалился к доллару, а тенге еще держался. После падения тенге зарплаты в Казахстане упали в долларах до уровня Беларуси, хотя раньше они всегда были больше.

Быстрый восстановительный рост зарплат и стабильность рубля в Беларуси привели к тому, что белорусская средняя долларовая зарплата превысила казахскую, которая чуть припала из-за заметного ослабления тенге в 2018 году.

В Украине в 2014-2015 годах зарплаты в долларовом эквиваленте упали даже ниже, чем в Кыргызстане. Причины — война и оккупация Крыма, вызвавшие разрушение экономических связей, изъятие депозитов из банковской системы, вывод капиталов из страны и "бегство в доллар". Все это привело к сильнейшему финансово-экономическому кризису в Украине и девальвации гривни.

Сейчас Украина соперничает по размеру долларовых зарплат с Молдовой, а наименьшие зарплаты — по-прежнему в Средней Азии. Кыргызстан был выше в рейтинге, но после курсовой стабилизации в Узбекистане тамошние зарплаты резко пошли в рост, обогнав киргизские. Таджикистан остается далеко позади.

В последние два года наиболее активно повышается долларовая зарплата в Украине и Молдове. В Украине наблюдается восстановительный рост после сильного падения, в Молдове нарастание идет после не столь большого спада.

В последнее время долларовый рост средней зарплаты в Молдове приостановился, тогда как в Украине он продолжается. Это видно на графике со шкалой в lg-формате, показывающим динамику относительных изменений.

Долларовый эквивалент среднегодовой украинской зарплаты наконец перешагнул уровень 2008 года, в июле он стал выше уже на 5%.

Беларусь превысила уровень долларового эквивалента среднегодовой зарплаты 2008 года полтора года назад, Молдова лишь ненадолго опускалась ниже этого уровня. Среднеазиатские зарплаты вообще не падали в долларах ниже 2008 года: они тогда были вообще мизерными, что дало эффект низкой сравнительной базы.

В России зарплаты в долларовом эквиваленте уже более года находятся на уровне десятилетней давности, и Украина обошла ее в этой динамике. В Казахстане до сих пор не восстановлен уровень долларовых зарплат 2008 года.

При сохранении валютно-финансовой стабильности долларовый размер зарплат в Украине в третьем квартале 2019 года снова увеличится. В зарплатном рейтинге Украина может стать выше Молдовы, но пока — не в среднегодовом формате.