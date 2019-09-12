Новости 12 сентября: кассовые аппараты для ФЛП, штрафы для "нерастаможек", цены на новые iPhone
О сплите. Верховная Рада поддержала в целом законопроект о "сплите", который вводит международные стандарты регулирования и надзора в небанковском финансовом секторе.
О кассовых аппаратах для ФЛП. Народные депутаты проголосовали за пакет законов об использовании кассовых аппаратов в торговле, в тому числе для физлиц-предпринимателей.
О штрафах для "нерастаможек". Верховная Рада отсрочила на 90 дней введение штрафов за нарушение правил ввоза авто на таможенную территорию Украины.
О зарплатах. Средняя зарплата в Украине превысила докризисный показатель и приблизилась к исторически рекордной отметке, которая была в декабре 2013 года.
О ценах на новые iPhone. Предварительная цена на iPhone 11 стартует в Украине от 23 999 гривен.
О частной тяге на ж/д. Министерство инфраструктуры намерено запустить пилотный проект по допуску частной тяги на железную дорогу для осуществления грузовых перевозок до конца текущего года.
Об обысках в Укроборонпроме. Государственное бюро расследований проводит обыски на концерне "Укроборонпром" и на предприятиях-экспортерах, входящих в его состав.
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