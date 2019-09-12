Рада ухвалила законопроект про "спліт"

Верховна Рада підтримала у цілому законопроект про "спліт", який запроваджує міжнародні стандарти регулювання та нагляду у небанківському фінансовому секторі.

Документ підтримали 296 народних депутатів.

Як зазначає Мінфін, метою законопроекту є "дерегуляція та зменшення кількості точок дотику бізнесу та держави": менше регулюючих та контролюючих органів, менше погоджувальних процедур, нижчі корупційні ризики та кращі умови ведення бізнесу.

Законопроект, зокрема, передбачає передачу частини повноважень Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сфері ринків фінансових послуг, до Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

"Ці повноваження стосуються регулювання та нагляду у системі накопичувального пенсійного забезпечення, регулювання та нагляду за функціонуванням фінансово-кредитних механізмів і управління майном при будівництві житла та операцій з нерухомістю", - заявили у Мінфіні.

Також передбачається передача решти повноважень Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, до Нацбанку.

Крім цього, йдеться про внесення змін до ЗУ "Про ліцензування видів господарської діяльності" та ЗУ "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" з метою уніфікації порядку здійснення процедур ліцензування та регулювання Нацбанком та Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку.

Також передбачається скасування ЗУ "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" та декрету Кабміну "Про довірчі товариства" з метою усунення надмірного регулювання.

"Законопроєкт приводить регулювання та нагляд у небанківському фінансовому секторі у відповідність до міжнародних стандартів.

Ухвалення законодавства, важливого для забезпечення розвитку фінансових ринків, і зокрема закону про "спліт" є також одним із пунктів Меморандуму співпраці з МВФ в рамках програми Стенд-бай", - підкреслили у Мінфіні.

Економічна правда