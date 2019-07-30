Українці встановили вже 12 тисяч домашніх сонячних електростанцій

Близько 12 тисяч домогосподарств в Україні встановили домашні сонячні електростанції загальною потужністю 280 МВт.

Про це повідомляє Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження на своїй сторінці у Facebook.

"Станом на 1 липня 2019 року в Україні нараховується близько 12 тис. сімей, які використовують сонячні електростанції загальною потужністю близько 280 МВт. Для порівняння, на кінець 3-го кварталу 2015 року було лише 130 таких родин. Обсяг інвестицій домогосподарств у 280 МВт СЕС сягнув понад 240 млн євро", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у II кварталі 2019 року понад 3 тис. домогосподарств встановили сонячні панелі загальною потужністю більше 85 МВт.

Найбільше СЕС встановлено у домогосподарствах Дніпропетровської (понад 1500 станцій загальною потужністю 40 МВ); Тернопільської (більше 1200 станцій загальною потужністю 33 МВт); Київської (понад 1000 станцій загальною потужністю 20 Мвт) областей.

Нагадуємо:

11 липня Верховна Рада ухвалила законопроект №10357 і повернула власникам малих наземних сонячних електростанцій гарантії отримання "зеленого" тарифу.

25 квітня депутати Верховної Ради проголосували законопроект 8449-д, який відмінив "зелений" тариф для всіх наземних домашніх СЕС потужністю до 30 кВт.

Документ передбачає введення аукціонів з 2020 року і обов'язкове введення в дію сонячних електростанцій потужністю більше 1 МВт і ветроелектростанций більш 5 МВт (або однією з турбін).

Водночас експерти зазначали, що власники домашніх електростанцій отримуватимуть виплати за "зеленим тариф", проте лише з частини СЕС, встановленої на дахах і фасадах будівель і капітальних споруд. Проте для цього споживач ще має підтвердити, що ці споруди — капітальні.

Одним із шляхів вирішення цієї проблеми, за словами експертів, було накладення президентом вето на новий закон, оскільки в ньому порушені конституційні права громадян.

Про те, що потужності і прибутки сонячних електростанцій домогосподарств обріжуть ще в 2019 році, експерти прогнозували раніше. Детальніше про це читайте в публікації ЕП: "Розкуркулення "сонця". Приватні домашні електростанції обріжуть вже в 2019-му".

3 червня в Раді був зареєстрований узагальнений законопроект про гарантії "зеленого" тарифу власникам сонячних електростанцій. Документ спрямований на надання гарантії отримання "зеленого" тарифу для наземних дСЕС потужністю до 30 кВт.

Раніше повідомлялося, що "зелений" тариф для нових наземних домашніх сонячних електростанцій скасують з 2020 року.

Економічна правда