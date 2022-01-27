Блекаут, відключення мобільного зв'язку та інтернету: чи можливо це та як діяти

Чи може Україна залишитися без електрики через ескалацію, що може статися з мережами, зв'язком та інтернетом, і що робити в таких випадках.

Чому краще це знати? Напередодні одразу в трьох країнах Центральної Азії – Казахстані, Киргизстані та Узбекистані – відбулися відключення електроенергії, через що припинили роботу важливі для функціонування міст інфраструктурні об’єкти. За попередньою інформацією блекаут стався через технічні проблеми. Разом з тим, Україна також теоретично може опинитись в такій ситуації, якщо Росія, наприклад, вдасться до радикальних заходів. Редакція ЕП наголошує, що наразі немає очевидних передумов для такого сценарію, але треба бути готовими і обізнаними щодо наслідків, щоб подібні ситуації, нехай і гіпотетичні, не стали ні для кого сюрпризом. Саме тому ЕП поспілкувалась з кількома експертами у сфері енергетики, телекомунікацій, військової справи, щоб відповісти на наступні питання: чи варто українцям боятися блекауту і відключення по всій країні мобільного зв’язку й інтернету та як до цього підготуватись заздалегідь.

Чи варто українцям боятися блекауту? Блекаут по суті означає від'єднання всіх споживачів від живлення на рівні підстанцій "Укренерго". Якщо це стається, то без світла можуть залишитися райони, міста і навіть області. Сьогодні в Україні відсутні передумови для настання блекауту. Українською енергомережею керує компанія "Укренерго", де запевняють – енергосистема України має великий запас міцності. Сукупна встановлена потужність електростанцій є більшою ніж максимальна потужність споживання. А це означає, що за наявності палива, є можливість компенсувати відключення великих енергоблоків від мережі. Не кажи ГОП, поки не почалося: чому деякі українці вже сидять без світла та чого очікувати взимку Крім того, енергосистема побудована таким чином, щоб у випадках мережевих аварій була можливість перевести живлення великої кількості споживачів на резервні (запасні) шляхи. Можливості для таких переведень доволі широкі, що унеможливлює швидкий розвиток великих аварій та одночасне знеструмлення великої кількості споживачів.

Чи буде відключення електроенергії в разі вторгнення РФ? Навіть в результаті масованого вторгнення військ Російської Федерації відключення електроенергії на значній території України малоймовірне. Українська енергосистема технічно тісно пов'язана з російською і білоруською, тому що будувалися за часів Радянського Союзу. Тоді атомні електростанції в Україні будувались з врахуванням часових поясів Радянського Союзу. І коли в нашому часовому поясі споживання падало (в нічний час), українські АЕС фактично працювали на забезпечення електроенергією Далекого Сходу Радянського Союзу, де вже був день. За цим же принципом система працювала й у зворотному напрямку. "З технічної точки зору ми дуже залежні один від одного. Якщо в нашій енергомережі відбуваються якісь події, вони відразу впливають на енергосистеми РФ і Білорусі. Відповідно ці країни зацікавлені в тому, щоб в Україні не було проблем з енергосистемою. І саме тому наша країна періодично отримує від Білорусі та РФ, так звану, аварійну допомогу, коли в нас не вистачає потужностей покривати попит", – зауважує голова комітету з енергетичного права в Національній асоціації адвокатів Олександр Трохімець. Якщо Росія піде на загострення: чим Україні загрожує повна енергетична блокада На його думку, навіть у разі повномасштабної агресії навряд чи потрібно очікувати диверсійні підриви магістральних ліній електромереж, або генеруючих потужностей. Все тому, що в російській енергосистемі одразу виникнуть дуже серйозні проблеми. "Якщо в нас хоч щось відбудеться умовно на Запорізькій атомній електростанції, то це відчують на Уралі: так, щоб ви розуміли масштаб наслідків з точки зору енергетики", – підсумовує експерт.

Наскільки енергосистема України готова до можливого блекауту? На випадок, коли в енергосистемі виходять з ладу блоки електростанцій або підстанції чи високовольтні лінії електропередачі (220-750 кВ), і відсутні наявні можливості компенсувати дефіцит потужності, диспетчерський центр "Укренерго" має відповідні плани відновлення електропостачання. Ці плани розповсюджуються і на особливі періоди, як, наприклад, військовий конфлікт. Час відновлення енергопостачання залежить від складності пошкодження енергооб’єкта та займає від 2-3 годин або більше. В таких випадках основне завдання диспетчерів – швидко локалізувати наслідки аварії, тобто унеможливити її вплив на роботу решти енергомережі. Це необхідно, щоб максимально скоротити кількість споживачів, які можуть бути відключенні від енергопостачання, убезпечити інші об’єкти інфраструктури, і запобігти розвитку більш масштабної аварії в енергосистемі.

Кого відключатимуть? В першу чергу обмеження споживання електроенергії торкнеться промислових споживачів, і лише в останню – населення та об’єктів критичної інфраструктури, зокрема каналів зв’язку, в тому числі мобільного. При цьому диспетчерський центр "Укренерго" повідомить операторів систем розподілу (колишні обленерго) про обсяги обмеження постачання електроенергії. А ті, в свою чергу – до споживачів.

Тобто, в разі вторгнення не чіпатимуть енергомережі і мережі зв’язку? Компоненти енергомережі, мережі мобільного зв’язку та інтернету є об’єктами критичної інфраструктури. Вони безпосередньо впливають на якість керування державою в цілому, і керування компонентами сектору безпеки та оборони, зокрема. Тому ці об’єкти стануть одними з першочергових цілей для агресора, у випадку військового нападу. На думку військового аналітика Тараса Чмута, вузли зв’язку та енергоживлення будуть знищуватися на тих територіях, які стануть театром військових дій. Причому виведення з ладу цих вузлів буде здійснюватися не обов’язково ракетними ударами чи діями диверсійних груп. Це буде здійснюватись за допомогою кібератак. Нагадаємо, в грудні 2015 року за допомогою троянського програмного забезпечення BlackEnergy три невстановлені хакери вивели з ладу частину енергосистеми України. Тоді вони атакували комп'ютери "Прикарпаттяобленерго", в результаті чого вимкнулись майже 30 підстанцій, а близько 230 тисяч громадян протягом однієї-шести годин не отримували електроенергію. Ймовірно, виведення з ладу тих чи інших вузлів енергомережі війська РФ будуть здійснювати, виходячи з розміру потенційної шкоди для енергомережі РФ.

Чи працюватиме мобільний зв'язок та інтернет? Тарас Чмут вважає, що розраховувати на те що під час вторгнення мобільний зв'язок і інтернет працюватимуть не варто. "Я прибічник того, що держава і люди мають готуватися до найгіршого сценарію з можливих. Якщо сценарій буде менш загрозливий, ми будемо більш підготовлені", – каже військовий аналітик. Якщо відбудеться локальне зіткнення, наприклад, поблизу Криму, чи на Донбасі, то швидше за все перебої зі зв’язком будуть саме в цьому секторі.

Чи може бути таке, що зв’язок та інтернет взагалі зникнуть по всій країні? Це малоймовірно, оскільки такий сценарій може бути реалізований лише у випадку повномасштабної військової агресії. Крім того, в Україні поряд з масовим мобільним зв’язком і масовою технологію інтернет-зв’язку FTTB (оптика до будівлі) працюють досі доволі масові і більш стійкі технології зв’язку: фіксована телефонія і інтернет-зв’язок по технології FTTH (оптика до будинку (квартири)). Фіксована телефонія має три важливі переваги: ✔ Надійність: працює без живлення з електромережі, яке забезпечує АТС, яка має резервні потужності у разі аварійного відключення електроенергії – або стаціонарні або мобільні генератори. ✔ Захищеність: дроти переважно прокладені в кабельній каналізації під землею та не піддаються радіо-втручанню або заглушенню сигналу окрім як фізичного розриву. ✔ Якість: проводова телефонія забезпечує стабільність зв’язку за будь-яких погодних умов. Тут варто згадати події в місті Ічня у 2018 році, коли під час вибухів на складі боєприпасів фіксований зв’язок працював стабільно на відміну від мобільного. Фіксованим телефонним зв’язком активно користується бізнес та державні установи, серед яких також об’єкти соціальної інфраструктури – заклади освіти, медицини, адміністративні управління, служби та інші. Що стосується інтернету, то якщо абонент підключений до оптичного інтернету за технологією FTTH і його роутер під'єднаний до джерела безперебійного живлення, інтернетом можна користуватися навіть у разі відключення електроенергії. Лише в оператора "Укртелеком" по технології FTTH отримують інтернет понад 200 тисяч абонентів. Загалом в Україні понад 1 мільйон абонентів отримують інтернет за цією технологією. Ще залишається супутниковий інтернет. Сьогодні він доступний для обмеженої кількості користувачів, серед яких переважно спеціальні користувачі та бізнес. Starlink поки що в Україні не доступний.

Можливо вже зараз потрібно купити на всю сім’ю рації та генератор? Тарас Чмут вважає, що звичайним людям немає жодного сенсу витрачати гроші на рації чи генератори. Раціями потрібно навчитись користуватись, мати запас батарейок, акумуляторів, знати частоти, на яких працюють чи працюватимуть інші власники таких рацій. "Якщо це не військовий зв’язок, то з ким і про що ви будете говорити?", – питає військовий аналітик.

Я все ж таки хочу придбати рацію. Як обрати потрібну? Щоб звичайній людині, не надто обізнаний в технологіях, обрати найбільш підходящу рацію, потрібно витратити щонайменше кілька годин. Рації мають цілу низку суттєвих характеристик. Загалом їх ділять на два типи: професійна радіостанція – створена для постійного використання у певній сфері; найбільш важливими характеристиками є ємність акумулятора, зручність та простота використання, мінімальний набір необхідних функцій, програмування з ПК; аматорська рація – покликана супроводжувати мисливців чи туристів у походах. Користувач може самостійно програмувати рацію залежно від конкретних потреб. За принципом роботи рації ділять на: аналогові – використовує у своїй роботі принцип частотної модуляції. Саме такими раціями наповнений ринок радіозв'язку; цифрові – кодує сигнал за допомогою двох цифр: 0 та 1; вона дозволяє вести кілька розмов на одному каналі, а також надає значний набір додаткових функцій, включаючи надсилання SMS.

Яка дальність дії рацій і на яких частотах вони працюють? Дальність роботи рації залежить від її потужності і частот, на яких вона може працювати. Аматорські рації мають потужність від 0,1 Вт до 0,5-1 Вт, а дальність зв’язку в прямій видимості – до 10 км. Професійні портативні рації мають потужність до 5 Вт і дальність зв’язку до 16 км. Важливою характеристикою раціє є спектр частот, на яких вона здатна працювати. Всі частоти можна розділити на дві великі категорії: безліцензійні (не вимагають реєстрації рації в Українському державному центрі радіочастот та дозволяють вільне користування) та ліцензійні (вимагають отримання спеціальної ліцензії). Основні робочі частоти (Ч) сучасних рацій. CB (27 МГц) – цивільні частоти. Радіостанція (рація), що працює на цій Ч, з вихідною потужністю до 10 Вт не вимагає реєстрації або ліцензування. Часто використовуються далекобійниками або таксопарками. UHF (400 – 520 МГц) – міський діапазон. Якщо ви хочете спілкуватися по рації в місті і територіальний розкид абонентів невеликий, то краще використовувати саме ці частоти. LPD (433,075 – 434,775 МГц) – безліцензійний діапазон для малопотужних радіостанцій. PMR (446,000 – 446,100 МГц) – ще один частотний діапазон, який вимагає ліцензії, поширений у Європі. Відмінною особливістю є застосування на відкритій місцевості, оскільки хвилі практично не здатні огинати перешкоди. Радіостанція (рація), що працює в частотах PMR, не повинна мати потужність більше 0,5Вт. Це найбільш популярний діапазон, який використовується для повсякденного активного спілкування. VHF (136 – 174 МГц) – найбільш універсальний діапазон, тому що одночасно добре працює і на відкритій місцевості, і в умовах щільної міської забудови.

На які характеристики звертати увагу, щоб обрати найбільш підходящу рацію? Основні характеристики, на які варто звертати увагу під час вибору рації: 1. Частотний діапазон. 2. Вихідна потужність; 3. Дальність роботи; 4. Час роботи без підзарядки (ємність АКБ); 5. Розмір. Комплект з двох якісних професійних потужних рацій коштує в середньому 15 тис грн. Комплект з двох рацій аматорського рівня коштує в середньому 3 тис грн.