"Укренерго" чекає від ДТЕК Ахметова погашення боргу в 1 млрд за передачу електроенергії
Вівторок, 25 січня 2022, 13:35
Системний оператор звернувся до Кабміну, Міненерго, НКРЕКП, РНБО, СБУ та Мінфіну з проханням посприяти у вирішенні питання погашення боргу "Д.Трейдінг" в 1,037 млрд гривень перед "Укренерго".
Про це ЕП повідомив співрозмовник у компанії.
За словами співррозмовника, заборгованість сформувалася за послуги з передачі електроенергії під час експорту.
В "Укренерго" заявляють, що наразі "Д.Трейдінг" жодних реальних заходів щодо погашення боргу не вживає.
Там додали, що несвоєчасна оплата за наданні послуги може призвести до дестабілізації роботи ринку електроенергії і зниження рівня розрахунків на ринку.
Микола Топалов, ЕП
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