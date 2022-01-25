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"Укренерго" чекає від ДТЕК Ахметова погашення боргу в 1 млрд за передачу електроенергії

Вівторок, 25 січня 2022, 13:35
 
фото: укрінформ

Системний оператор звернувся до Кабміну, Міненерго, НКРЕКП, РНБО, СБУ та Мінфіну з проханням посприяти у вирішенні питання погашення боргу "Д.Трейдінг" в 1,037 млрд гривень перед "Укренерго".

Про це ЕП повідомив співрозмовник у компанії.

За словами співррозмовника, заборгованість сформувалася за послуги з передачі електроенергії під час експорту.

В "Укренерго" заявляють, що наразі "Д.Трейдінг" жодних реальних заходів щодо погашення боргу не вживає.

Там додали, що несвоєчасна оплата за наданні послуги може призвести до дестабілізації роботи ринку електроенергії і зниження рівня розрахунків на ринку.

Микола Топалов, ЕП

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Укренерго ДТЕК електроенергія

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