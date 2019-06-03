У Раді зареєстрували узагальнений законопроект про гарантії "зеленого" тарифу власникам СЕС

Члени парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Лев Підлісецький, Олександр Домбровський, Ольга Белькова, Олексій Рябчин зареєстрували законопроект №10357, що захищає інтереси власників домашніх сонячних електростанцій (дСЕС), у тому числі побудованих на землі.

Документ, зареєстрований 3 червня, узагальнив попередні версії законопроектів, що з'явилися у травні.

Коментуючи цей документ, в Союзі активних споживачів і проз’юмерів зазначили, що його прийняття дозволить отримувати "зелений" тариф для наземних дСЕС потужністю до 30 кВт незалежно від місця їх розміщення.

При цьому ставка "зеленого" тарифу для дСЕС залишається незмінною (раніше передбачалося її зниження на 10%) - 18 євроцентів за кВт-год.

Нагадаємо, проблема надання тарифу для наземних дСЕС (не тільки для майбутніх, а й уже побудованих) виникла після прийняття закону про "зелені" аукціони для інвесторів поновлюваних джерел енергії "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії "(2712-VIII), опублікованого 21 травня.

Законодавчим актом система держпідтримки об'єктів альтернативної енергетики у вигляді "зеленого" тарифу на відпуск е/е замінюється системою аукціонів, у рамках якої підтримку держави буде отримувати інвестор, який запропонував найменший тариф на е/е, вироблену об'єктом.

При цьому для домашніх СЕС закон ввів нову умову отримання "зеленого" тарифу - установку СЕС до 50 кВт на дахах, фасадах будівель та інших капітальних спорудах (раніше було - 30 кВт без обмежень місця розташування).

Нагадаємо:

25 квітня депутати Верховної Ради проголосували законопроект 8449-д, який відмінив "зелений" тариф для всіх наземних домашніх СЕС потужністю до 30 кВт.

Документ передбачає введення аукціонів з 2020 року і обов'язкове введення в дію сонячних електростанцій потужністю більше 1 МВт і ветроелектростанций більш 5 МВт (або однією з турбін).

Водночас експерти зазначали, що власники домашніх електростанцій отримуватимуть виплати за "зеленим тариф", проте лише з частини СЕС, встановленої на дахах і фасадах будівель і капітальних споруд. Проте для цього споживач ще має підтвердити, що ці споруди — капітальні.

Одним із шляхів вирішення цієї проблеми, за словами експертів, було накладення президентом вето на новий закон, оскільки в ньому порушені конституційні права громадян.

На думку голови Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг, якби "обнулювався" тариф для вже працюючих електростанцій, які збудували Ахметов, Хмельницький, Дубневичі, Косюк, Веревський, Хмельницький, ICU, Аваков, Мартиненко, Клюєв, "то безумовно таке б ніхто не допустив — було б вето".

Детальніше про це читайте у колнці ЕП: "Обнулення "зелених" тарифів для домашніх СЕС: вбити середній клас на догоду олігархам?"

Про те, що потужності і прибутки сонячних електростанцій домогосподарств обріжуть ще в 2019 році, експерти прогнозували раніше. Детальніше про це читайте в публікації ЕП: "Розкуркулення "сонця". Приватні домашні електростанції обріжуть вже в 2019-му".

Економічна правда