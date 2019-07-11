Власникам домашніх електростанцій повернули "зелений" тариф

Верховна Рада ухвалила законопроект №10357 і повернула власникам малих наземних сонячних електростанцій гарантії отримання "зеленого" тарифу.

За відповідний законопроект на засіданні 11 липня проголосували 228 народних депутатів, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми знімаємо обмеження і дозволяємо домогосподарствам будувати малі сонячні станції на землі. Це норма, яка діяла до ухвалення закону (закону 2712-VIII про" зелених "аукціонах - ред.)", - сказав в. о. голови парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Олександр Домбровський під час представлення законопроекту в залі парламенту.

Нагадаємо:

25 квітня депутати Верховної Ради проголосували законопроект 8449-д, який відмінив "зелений" тариф для всіх наземних домашніх СЕС потужністю до 30 кВт.

Документ передбачає введення аукціонів з 2020 року і обов'язкове введення в дію сонячних електростанцій потужністю більше 1 МВт і ветроелектростанций більш 5 МВт (або однією з турбін).

Водночас експерти зазначали, що власники домашніх електростанцій отримуватимуть виплати за "зеленим тариф", проте лише з частини СЕС, встановленої на дахах і фасадах будівель і капітальних споруд. Проте для цього споживач ще має підтвердити, що ці споруди — капітальні.

Одним із шляхів вирішення цієї проблеми, за словами експертів, було накладення президентом вето на новий закон, оскільки в ньому порушені конституційні права громадян.

На думку голови Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг, якби "обнулювався" тариф для вже працюючих електростанцій, які збудували Ахметов, Хмельницький, Дубневичі, Косюк, Веревський, Хмельницький, ICU, Аваков, Мартиненко, Клюєв, "то безумовно таке б ніхто не допустив — було б вето".

Детальніше про це читайте у колонці ЕП: "Обнулення "зелених" тарифів для домашніх СЕС: вбити середній клас на догоду олігархам?"

Про те, що потужності і прибутки сонячних електростанцій домогосподарств обріжуть ще в 2019 році, експерти прогнозували раніше. Детальніше про це читайте в публікації ЕП: "Розкуркулення "сонця". Приватні домашні електростанції обріжуть вже в 2019-му".

3 червня в Раді був зареєстрований узагальнений законопроект про гарантії "зеленого" тарифу власникам сонячних електростанцій. Документ спрямований на надання гарантії отримання "зеленого" тарифу для наземних дСЕС потужністю до 30 кВт.

Раніше повідомлялося, що "зелений" тариф для нових наземних домашніх сонячних електростанцій скасують з 2020 року.