Зелений тариф для нових наземних домашніх сонячних електростанцій планують скасувати з 2020 року

Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг, не встановлюватиме "зелений" тариф новим домашнім сонячним електростанціям, панелі яких розташовані не на дахах будинків, з 1 січня 2020 року.

Відповідний проект постанови регулятор має намір розглянути на засіданні 27 червня, передає "Інтерфакс-Україна".

НКРЕКП має намір привести свою нормативну базу у відповідність до змін у закон "Про альтернативні джерела енергії", що вступили в силу з 22 травня, і врегулювати питання надання "зеленого" тарифу для сонячних і вітрових електростанцій домогосподарств.

Так, НКРЕКП планує внести зміну до постанови №447 від 29 березня 2019 року, виключивши два періоди надання зеленого тарифу - для СЕС і ВЕС домогосподарств потужністю до 30 кВт, побудованих з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року і з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2029 року.

При цьому в пояснювальних документах до проекту постанови НКРЕКП підкреслює, що зобов'язань щодо скасування постанови №447 у неї немає, тому встановлений зелений тариф для всіх домашніх СЕС і ВЕС до 30 кВт, побудованих з 1 квітня 2013 року до 1 січня 2020 року, продовжить діяти .

Разом з тим регулятор зазначає, що у нього більше немає зобов'язання щоквартально перераховувати зелений тариф у відповідність до змін курсу євро (для домашніх СЕС - виходячи з 18 євроцентів за кВт-год), тому їх ставки залишаться в гривні незмінними і будуть діяти до 1 січня 2030 року.

Нагадаємо:

25 квітня депутати Верховної Ради проголосували законопроект 8449-д, який відмінив "зелений" тариф для всіх наземних домашніх СЕС потужністю до 30 кВт.

Документ передбачає введення аукціонів з 2020 року і обов'язкове введення в дію сонячних електростанцій потужністю більше 1 МВт і ветроелектростанций більш 5 МВт (або однією з турбін).

Водночас експерти зазначали, що власники домашніх електростанцій отримуватимуть виплати за "зеленим тариф", проте лише з частини СЕС, встановленої на дахах і фасадах будівель і капітальних споруд. Проте для цього споживач ще має підтвердити, що ці споруди — капітальні.

Одним із шляхів вирішення цієї проблеми, за словами експертів, було накладення президентом вето на новий закон, оскільки в ньому порушені конституційні права громадян.

На думку голови Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг, якби "обнулювався" тариф для вже працюючих електростанцій, які збудували Ахметов, Хмельницький, Дубневичі, Косюк, Веревський, Хмельницький, ICU, Аваков, Мартиненко, Клюєв, "то безумовно таке б ніхто не допустив — було б вето".

Детальніше про це читайте у колнці ЕП: "Обнулення "зелених" тарифів для домашніх СЕС: вбити середній клас на догоду олігархам?"

Про те, що потужності і прибутки сонячних електростанцій домогосподарств обріжуть ще в 2019 році, експерти прогнозували раніше. Детальніше про це читайте в публікації ЕП: "Розкуркулення "сонця". Приватні домашні електростанції обріжуть вже в 2019-му".