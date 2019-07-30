Украинцы установили уже 12 тысяч домашних солнечных электростанций

Около 12 тысяч домохозяйств в Украине установили домашние солнечные электростанции общей мощностью 280 МВт.

Об этом сообщает Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению на своей странице в Facebook.

"По состоянию на 1 июля 2019 года в Украине насчитывается около 12 тыс. семей, использующих солнечные электростанции общей мощностью около 280 МВт. Для сравнения, на конец 3-го квартала 2015 года было всего 130 таких семей. Объем инвестиций домохозяйств в 280 МВт СЭС достиг более 240 млн евро ", - говорится в сообщении.

В частности, во II квартале 2019 года более 3 тыс. домохозяйств установили солнечные панели общей мощностью более 85 МВт.

Больше всего СЭС установлено в домохозяйствах Днепропетровской области (свыше 1500 станций общей мощностью 40 МВ); Тернопольской (более 1200 станций общей мощностью 33 МВт) Киевской области (более 1000 станций общей мощностью 20 МВт).

Напоминаем:

11 июля Верховная Рада приняла законопроект №10357 и вернула владельцам малых наземных солнечных электростанций гарантии получения "зеленого" тарифа.

25 апреля депутаты Верховной Рады проголосовали законопроект 8449-д, который отменил "зеленый" тариф для всех наземных домашних СЭС мощностью до 30 кВт.

Документ предполагает введение аукционов с 2020 года и обязательное в них участие инвесторов солнечных электростанций мощностью более 1 МВт и ветроэлектростанций более 5 МВт (или одна турбина).

В то же время эксперты отмечали, что владельцы домашних электростанций будут получать выплаты по "зеленому" тарифу, но только с части СЭС, установленной на крышах и фасадах зданий и капитальных сооружений.

Одним из путей решения этой проблемы, по словам экспертов, было наложение президентом вето на новый закон, поскольку в нем нарушены конституционные права граждан.

О том, что мощности и прибыли солнечных электростанций домохозяйств обрежут еще в 2019 году, эксперты прогнозировали ранее. Подробнее об этом читайте в публикации ЭП: "Раскулачивание "солнца". Частные домашние электростанции обрежут уже в 2019-м".

3 июня в Раде был зарегистрирован обобщенный законопроект о гарантиях "зеленого" тарифа владельцам солнечных электростанций. Документ направлен на предоставление гарантии получения "зеленого" тарифа для наземных дСЭС мощностью до 30 кВт.

Раньше сообщалось, что "зеленый" тариф для новых наземных домашних солнечных электростанций отменят с 2020 года.

Экономическая правда