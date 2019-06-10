Новини 10 червня: ринок електроенергії, торгові конфлікти та інвестиції в енергетику
Понеділок, 10 червня 2019, 21:00
Про ринок електроенергії. Новий ринок електроенергії можуть перенести на рік - Зеленський подав у Раду законопроект.
Про інвестиції. Scatec Solar інвестує до 300 мільйонів євро в сонячну енергетику України.
Про експорт. Українські продукти продаватимуть у Катарі.
Про фінанси. Усі дані про фінансову звітність на ринку України виявилися нелегальними.
Про економіку. Глава МВФ назвала торгові конфлікти головною загрозою для світової економіки.
Про держмайно. Державі повернули острів біля Козина вартістю 430 мільйонів.
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