Новини 10 червня: ринок електроенергії, торгові конфлікти та інвестиції в енергетику

П'ять "українських" міфів про 5G Услід за керівниками провідних країн світу популярну тему 5G почали обговорювати й українські політики. Щоб розібратися у значимості нової технології, ЕП наводить п'ять "українських" міфів про 5G.

Правда про Glovo: коли окупиться, який середній чек, що заробляють кур'єри і ресторани Cервіс Glovo в Україні зростає безпрецедентними темпами. Чим країна здивувала його творців, чи заробляють кур'єри 30 тис грн на місяць, чому компанія "в мінусі" і на яких умовах працює з ресторанами — в інтерв'ю з її керівником Дмитром Расновським. (рос)