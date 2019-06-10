Державі повернули острів біля Козина вартістю 430 мільйонів

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Прокуратура повернула державі острів на річці Козинка оціночною вартістю близько 433 мільйони гривень та площею 32 га на території Української міської ради Обухівського району Київської області.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Київської області.

Встановлено, що розпорядженням Обухівської районної державної адміністрації у 2008 році передано у приватну власність 16 громадянам для ведення особистого селянського господарства земельні ділянки загальною площею 32 га з числа земель водного фонду, а саме оточеного водою острову на річці Козинка та водної поверхні в адміністративних межах Української міської ради Обухівського району.

Згідно із Законом, до земель державної власності, які не можуть передаватись у приватну власність, належать землі водного фонду.

З метою відновлення становища, яке існувало до порушення права власності на землю та водні ресурси, прокуратурою Київської області до Обухівського районного суду пред’явлено позов про визнання недійсними розпорядження, державних актів на право власності та витребування на користь держави 32 га земель водного фонду.

З огляду на достатність зібраних доказів та обґрунтованості заявлених позовних вимог, суд апеляційної інстанції погодився з позицією прокуратури щодо протиправності вибуття спірних земель з державної власності та залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким позов задоволено та витребувано землю на користь держави.

Економічна правда