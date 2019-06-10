Scatec Solar інвестує до 300 мільйонів євро в сонячну енергетику України

Норвезька компанія Scatec Solar інвестує в сонячну енергетику України 250-300 мільйонів євро до кінця поточного року.

Про це розповів головний виконавчий директор Scatec Solar Реймонд Карлсен у інтерв'ю порталу Енергореформа.

"Я думаю, що до кінця 2019 року наш портфель проектів буде близький до 400 МВт загальної встановленої потужності в Україні, а загальний обсяг інвестицій становитиме 250-300 млн євро", - сказав він.

За його словами, у цьому році компанія побудує мінімум п'ять, а може навіть шість проектів.

"Зараз у нас є п'ять проектів на різних стадіях розвитку, три з яких вже будуються: це кластер проектів потужністю 47 МВт у Миколаївській області, один проект потужністю 32 МВт у Черкаській області, і на початку червня стартував останній проект потужністю 148 МВт у Миколаївській області", - розповів СЕО компанії.

Крім того, Scatec Solar працює над проектами із загальною потужністю 274 МВт, які наразі в процесі розробки, додав СЕО компанії.

Карлсен підкреслив, що на даний момент компанія реалізує свій перспективний план. Однак у планах компанії - брати участь в аукціонах в Україні, очікуваних в 2020 році відповідно до закону про "зелені" аукціони.

"Якщо він (закон – ред.) буде успішно реалізований і вплине на ринкові ціни", - додав він.

Нагадаємо:

Раніше норвезька компанія почала будувати в Україні ще одну СЕС.

Всього у 2018 році Scatec Solar заснувала і придбала близько півдюжини компаній в Україні для здійснення своїх проектів із будівництва СЕС.

Економічна правда