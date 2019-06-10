Навести мости: як буде працювати перша українська переправа на Дунаї

У вересні очікується зауск першої поромної переправи через Дунай між Румунією і Україною — проект, який обговорювався з 1998 року. Хто її побудував, як це полегшить життя туристам і скільки коштуватиме перебратися на той бік Дуная?(рос)

В 2015 году глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили назвал южную часть Одесской области, которую также именуют Бессарабией, "Богом забытым местом посредине Европы".

"Здесь самые худшие дороги, самое меньшее количество водопровода, канализации, элементарного развития", — говорил он тогда.

И действительно, до начала масштабной реконструкции трассы Одесса–Рени о дороге ходила слава как об одной из самых плохих трасс в Украине. Изношенная дорожная инфраструктура усугубляла ситуацию, при которой украинские города и села вдоль русла Дуная находились в некой изоляции от внешнего мира.

Если большинство приграничных регионов Украины во многом "живут" торговлей с более зажиточными странами–соседями, как с Польшей и Венгрией, то жителям Бессарабии остается торговать с соседкой в рейтинге самых бедных стран Европы — Молдовой.

Оживить регион

По состоянию на 2013 год на территории украинского Придунавья проживало почти 325 тысяч человек. Этот регион имеет стратегическое значение благодаря наличию трех морских торговых портов, Украинского дунайского пароходства, судоходного хода Дунай—Черное море, железной дороги и аэропорта.

Протяженность украино-румынской границы вдоль Дуная — 187 км. Однако на её протяжении нет ни одного моста, перехода или переправы, поэтому в Румынию как грузовой, так и пассажирский поток направляется через Молдову. Для сравнения, между Болгарией и Румынией построено два моста и функционирует семь паромных переправ.

фото Паромный комплекс "Орловка"

Проект строительства паромной переправы через Дунай между Румынией и Украиной обсуждается с 1998 года. Принципиальная договоренность о строительстве переправы была достигнута в 2006 году.

В те годы Одесская ОГА неоднократно обращалась в адрес Кабинета министров с просьбой профинансировать проект, но всегда получала отказ в связи с отсутствием средств.

В 2013 году строительство паромных комплексов Измаил – Тульча и Орловка – Исакча было внесено в концепцию Государственной целевой региональной программы развития украинского Придунавья.

Выбор пал на строительство переправы из Орловки в Исакчу, поскольку эти города разделяет всего 900 метров (для сравнения, Измаил и Тульчу отделяет 32 километра).

В Исакче проходит европейский коридор, который соединяет город с крупнейшим румынским морским портом Констанцей. Кроме того, инвесторы были заинтересованы реализовать именно этот проект.

Открытие переправы упростит процедуру пересечения границы между Румынией и Украиной, исключит необходимость движения по территории Молдовы, позволит сэкономить более 200 км пути, а время на процедуры таможенного контроля и оформления сократить на 10-12 часов.

"Это будет самый современный пункт пропуска в Украине. Таможня поставила условие — на пункте пропуска должна быть установлена самая современная IT-система. Во время таможенного и пограничного контроля номерной знак и вес транспортного средства будут считываться автоматически", – рассказывает идеолог проекта Юрий Димчогло.

В первые месяцы работы частота курсирования парома составит 60 минут. В планах — увеличить частоту до двух раз в час. Изначально на линии будет работать один паром, позже их количество удвоится — один паром румынского оператора, второй — украинского.

На пароме кроме автотранспорта, смогут пересекать границу и пешеходы. В пункте пропуска будет осуществляться пограничный, таможенный, фитосанитарный, ветеринарный и другие виды государственного контроля.

Стоимость проезда для автомобильного транспорта составит 12-15 евро (включая водителя), для пешеходов — 1 евро.

Планируется, что паромная переправа сможет пропускать около тысячи грузовиков и 250 легковых авто в сутки. Потенциальный транспортный поток на переправе оценивается в 170 тыс единиц транспорта в год.

фото Паромный комплекс "Орловка"

У комплекса, в случае необходимости, будут значительные "точки роста", так как приведенные расчеты базируются на 10-часовом графике работы переправы с задействованием одного причала с каждой стороны.

При этом в рабочем проекте предусмотрено строительство второго причала, а потенциально переправа может выйти на круглосуточный режим работы.

По информации инвесторов проекта, автоперевозчики ждут открытия переправы для запуска маршрутов Одесса – Констанца и Измаил – Тульча.

Окупить 7 миллионов евро

Работы по сооружению паромной переправы через Дунай между украинской Орловкой и румынской Исакчей в Ренийском районе Одесской области стартовали осенью 2015 года.

Перед этим Одесская областная ОГА передала ООО "Паромный комплекс Орловка" в аренду сроком на 49 лет два земельных участка для строительства международного пункта пропуска и гидротехнических сооружений.

"За аренду земли наше предприятие с 2016 года перечисляет ежегодно сельскому бюджету села Орловка около 1,4 млн грн. На данный момент это является основным источником дохода сельского бюджета", – рассказал заместитель генерального директора "Паромного комплекса "Орловка" Виталий Никула.

В начале 2014 года между частным инвестором и Одесской облгосадминистрацией был заключен меморандум о том, что "Паромный комплекс Орловка" за свои средства строит инфраструктуру, необходимую для организации международного пункта пропуска, – и передает ее государству бесплатно.

В дальнейшем "Паромный комплекс Орловка" будет получать всю прибыль с работы переправы, поскольку является оператором комплекса.

"Общая сумма инвестиций в проект — 7-8 млн евро. Капиталовложения продолжаются", — рассказал Димчогло.

Финансирование данного проекта проводилось за счет собственных средств учредителей предприятия (40% от совокупной суммы инвестиций) и за счет кредитных средств. Один кредит был получен в британском банке, второй — в украинском государственном "Укргазбанке".

Единственным конкурентом ООО "Паромный комплекс Орловка" за право реализовать проект переправы была компания "Паромная переправа "Орловка—Исакча". Как стало известно ЭП, у второй компании было прописано технико-экономическое обоснование, но отсутствовал проект. Без наличия проекта, который прошел необходимое одобрение государственных служб, Одесская ОГА не могла подписать меморандум.

Кто инвесторы?

"Паромный комплекс "Орловка" принадлежит поровну Татьяне Димчогло, компании "Одеон трейд енд консалтинг" и фирме "Тигос". Татьяна Димчогло является супругой заместителя главы Одесского облсовета Юрия Димчогло. Чиновник и сам некоторое время был генеральным директором компании "Паромный комплекс "Орловка".

Димчогло стал заместителем главы Одесского облсовета в 2015 году. До этого он много лет занимался бизнесом, связанным с торговлей древесиной. С 2003 по 2013 год Димчогло был директором и учредителем ООО "Босфорлес".

Генеральным директором "Паромного комплекса "Орловка" с января 2016 года стала Людмила Мирончук, ранее работавшая в экспедиторских компаниях, осуществляющих деятельность на территории Ренийского морского торгового порта.

"На данный момент штат предприятия состоит из 6 человек. Перед стартом работы паромной линии штат нашего предприятия будет увеличен до 40 человек", — рассказали ЭП представители компании.

Компания "Одеон трейд енд консалтинг" зарегистрирована в Лондоне. Ее владельцем является бизнесмен Вячеслав Чапир. По словам Димчогло, "Одеон трейд" помогла привлечь кредит британского банка под низкие проценты.

Компания "Тигос" принадлежит семье Сулаковых. "Олег Сулаков — мой соратник и коллега, депутат Одесского облсовета. Он является владельцем Саратского элеватора и нескольких агрокомлексов", — говорит Димчогло.

Димчогло в разговоре с ЭП признается, что реализация проекта оказалась сложнее, чем ожидалось.

"Надеюсь, инвестированные средства окупятся в течение 5-7 лет. Если бы я изначально знал, сколько проблем будет, я бы этот проект не начинал, - говорит он и добавляет: - Повезло, что отремонтировали трассу Одесса — Рени. Иначе до переправы никто бы не доехал".

Румынский долгострой

По состоянию на июнь 2019 года строительные работы на украинской части завершены. Государственная пограничная служба и другие ведомства подписали положительное заключение для запуска в работу переправы.

Дальше сроки запуска целиком зависят от румынской стороны. В Посольстве Украины в Румынии сообщили Экономической правде, что строительство необходимой инфраструктуры на территории Румынии планируется завершить в третьем квартале 2019 года.

Представители "Паромного комплекса "Орловка" сообщили, что рассчитывают стартовать 1 сентября 2019 года. "Надеемся, что нам удастся в этом сезоне поработать", — сказал Никула.

С румынской стороны инфраструктуру для переправы строит компания "Навром Бак". Изначально запуск переправы анонсировали на 2014 год, затем переносили поочередно на 2015 и 2018 годы. На румынской территории, кроме переправы, планировалось создать свободную экономическую зону со складами и инфраструктурой.

Причиной такой существенной задержки стала европейская бюрократия.

фото Паромный комплекс "Орловка"

"Румынскому партнёру Европейский Союз компенсирует часть расходов в рамках реализации данного проекта. Исходя из этого, они обязаны проводить тендерные торги на каждой стадии строительных работ, что существенно затянуло окончание строительства и непосредственный запуск переправы", — рассказал Никула.

Какие выгоды для себя видит жители страны-соседки? Это постарались выяснить журналисты одесского издания "БессарабияINFORM" , проанализировав публикации в румынских СМИ.

Во-первых, румынская сторона считает, что украинцы являются частью традиционного для дельты Дуная туристического рынка, прежде всего в отношении религиозных и лингвистических связей с липованами (потомки религиозной группы старообрядцев, преимущественно россиян, бежавших на территорию Бессарабии в XVII-XVIII веках — ЭП).

Во-вторых, украинцы могут представлять собой потенциальную дешёвую рабочую силу, необходимую для туристического сектора Румынии.

В-третьих, в непосредственной близости от переправы находятся значительные зерновые площади на территории Украины.