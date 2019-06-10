Українські продукти продаватимуть у Катарі

Погоджено низку ветеринарних сертифікатів на експорт м’яса та м'ясопродуктів, молока та молочних продуктів, столових яєць та яєчних продуктів, риби та рибопродуктів та інших харчових продуктів з України до Катару.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

"Компетентні органи України та Держави Катар погодили форми міжнародних ветеринарних сертифікатів для експорту м'яса та м'ясних продуктів (зокрема м'яса птиці та яловичини), молока та молочних продуктів, столових яєць та яєчних продуктів, риби та рибопродуктів, а також перероблених харчових продуктів з України до Держави Катар", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з формами сертифікатів можна детально ознайомитися за посиланням на офіційному сайті Держспоживслужби у розділі "Міжнародне співробітництво".

Нагадаємо, у квітні Україна і Саудівська Аравія погодили ветсертифікат на експорт яловичини.