Ринок електроенергії можуть перенести на рік - Зеленський подав у Раду законопроект

У понеділок, 10 червня, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроекти – про ринок електроенергії та про альтернативні джерела енергії.

Про це у Facebook написав голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрій Герус.

За його словами, йдеться про такі законопроекти:

№10376 - зміни до ЗУ "Про ринок електричної енергії", що передбачає відтермінування введення нового ринку електроенергії до 1 липня 2020 року.

"На жаль, за 2 роки не було пророблено відповідної роботи щодо підготовки до нового ринку. Тому щоб запобігти різкому зростанню тарифів та кризовим явищам на ринку електроенергії було ініційовано перенесення запуску нової моделі ринку на рік" - написав Герус.

І додав, що разом із тим планується розробити та втілити у життя помісячний план підготовки до відповідних змін.

№10375 - зміни до ЗУ "Про альтернативні джерела енергіі". Цими змінами пропонується відновити "зелений" тариф домогосподарствам, які мають домашні наземні СЕС потужністю до 30 кВт.

"Обнулення таких тарифів дрібним електростанціям українців, які інвестували свої заощадження у домашні СЕС, є дуже несправедливим. Але такий закон, на жаль, був прийнятий та підписаний попереднім президентом Порошенком. Тому зараз президент Зеленський ініціює, щоб парламент виправив таку помилку та відновив справедливість", - написав експерт.

Він підкреслив, що "зелені" тарифи мають бути, насамперед, не для олігархів, а для звичайних українців, які будуть утворювати середній клас та зменшувати роль енергетичних монополій.

Обидвом законопроектам був присвоєний статус невідкладних, додав експерт.

Нагадаємо:

На виконання зобов'язань України по Третьому енергетичному пакету ЄС в квітні 2017 року парламентаріями ухвалений закон "Про ринок електричної енергії".

Закон "Про ринок електроенергії" передбачає впровадження нової моделі ринку, що включає ряд сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.

Філія ДП "Енергоринок" - "Оператор ринку" - з 15 січня розпочала тестові операції з купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку.

Як заявили раніше в "Укренерго", ціни на електроенергію після запуску нового ринку можуть вирости.

В ЄБРР в свою чергу зазначили, що не бачать, як запрацює новий ринок із 1 липня.

А в Інвестиційній Раді заявили про небезпеку запуску нового ринку електроенергії в заплановані терміни.

Як повідомлялося, 28 травня Комітет ВР провалив розгляд законопроекту про відстрочку нового ринку електроенергії.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, дозволила НЕК "Укренегро" працювати в новому оптовому ринку електроенергії, старт якого запланований на 1 липня, за старою ліцензією до моменту проходження компанією сертифікації.

Рада національної безпеки і оборони пізніше ухвалить рішення щодо запровадження ринку електроенергії в Україні, якщо не буде знайдено компроміс.

Економічна правда