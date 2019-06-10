Новости 10 июня: рынок электроэнергии, торговые конфликты и инвестиции в энергетику Украины

О рынке электроэнергии. Новый рынок электроэнергии могут перенести на год - Зеленский подал в Раду соответствующий законопроект.

Об инвестициях. Scatec Solar инвестирует до 300 млн евро в солнечную энергетику Украины.

Об экспорте. Украинские продукты будут продавать в Катаре.

О финансах. Все данные о финансовой отчетности на рынке Украины оказались нелегальными.

Об экономике. Глава МВФ назвала торговые конфликты главной угрозой для мировой экономики.

О госимуществе. Государству вернули остров возле Козина стоимостью 430 миллионов.

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