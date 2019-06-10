Усі дані про фінансову звітність на ринку України виявилися нелегальними
Державна фіскальна служба і Держстатистики офіційно відмовилися надавати чи продавати дані про фінансову звітність українських компаній, відтак уся інформація, що є на ринку, — нелегальна.
Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними.
Дані про фінансову звітність знаходяться у двох державних органів: Держстату та Державної фіскальної служби. Опендатабот звернувся в обидва органи, щоб отримати чи придбати інформацію про фінансову звітність, проте і ДФС, і Держстат відмовилися надавати чи продавати цю інформацію.
"Українські компанії, які використовують фінансову звітність для аналізу бізнес-партнерів, отримують цю інформацію нелегально. Так тіньовий ринок даних збільшується, а підприємці не мають доступу до актуальних даних і не можуть приймати зважені рішення про співпрацю з партнерами", — коментує Олексій Іванкін, засновник Опендатабот.
Якщо інформація про обороти, активи та кількість співробітників буде відкритою, українські підприємці зможуть:
- Оцінити розвиток своєї компанії відносно ключових конкурентів та зрозуміти свою долю ринку.
- Пришвидшити підписання договорів. В деяких випадках директор не може самостійно підписувати договір, якщо сума контракту перевищує половину чистих активів компанії.
- Переговори між бізнес-партнерами стануть більш прозорими. Підприємці будуть краще розуміти, на яких умовах вести переговори.
- Підприємці одразу зможуть бачити недобросовісні фірми, які створювалися на один день для відмивання грошей.
Нагадаємо, раніше Опендатабот повідомив, що в Україні зареєстровано 35 тисяч ФОП з однаковими іменами, через що їх неможливо перевірити на наявність податкового боргу.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua