Усі дані про фінансову звітність на ринку України виявилися нелегальними

Державна фіскальна служба і Держстатистики офіційно відмовилися надавати чи продавати дані про фінансову звітність українських компаній, відтак уся інформація, що є на ринку, — нелегальна.

Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними.

Дані про фінансову звітність знаходяться у двох державних органів: Держстату та Державної фіскальної служби. Опендатабот звернувся в обидва органи, щоб отримати чи придбати інформацію про фінансову звітність, проте і ДФС, і Держстат відмовилися надавати чи продавати цю інформацію.

"Українські компанії, які використовують фінансову звітність для аналізу бізнес-партнерів, отримують цю інформацію нелегально. Так тіньовий ринок даних збільшується, а підприємці не мають доступу до актуальних даних і не можуть приймати зважені рішення про співпрацю з партнерами", — коментує Олексій Іванкін, засновник Опендатабот.

Якщо інформація про обороти, активи та кількість співробітників буде відкритою, українські підприємці зможуть:

Оцінити розвиток своєї компанії відносно ключових конкурентів та зрозуміти свою долю ринку.

Пришвидшити підписання договорів. В деяких випадках директор не може самостійно підписувати договір, якщо сума контракту перевищує половину чистих активів компанії.

Переговори між бізнес-партнерами стануть більш прозорими. Підприємці будуть краще розуміти, на яких умовах вести переговори.

Підприємці одразу зможуть бачити недобросовісні фірми, які створювалися на один день для відмивання грошей.

Нагадаємо, раніше Опендатабот повідомив, що в Україні зареєстровано 35 тисяч ФОП з однаковими іменами, через що їх неможливо перевірити на наявність податкового боргу.