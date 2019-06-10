Всі розділи
Укр / Рус

Усі дані про фінансову звітність на ринку України виявилися нелегальними

Понеділок, 10 червня 2019, 14:38
 

Державна фіскальна служба і Держстатистики офіційно відмовилися надавати чи продавати дані про фінансову звітність українських компаній, відтак уся інформація, що є на ринку, — нелегальна.

Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними.

Дані про фінансову звітність знаходяться у двох державних органів: Держстату та Державної фіскальної служби. Опендатабот звернувся в обидва органи, щоб отримати чи придбати інформацію про фінансову звітність, проте і ДФС, і Держстат відмовилися надавати чи продавати цю інформацію.

"Українські компанії, які використовують фінансову звітність для аналізу бізнес-партнерів, отримують цю інформацію нелегально. Так тіньовий ринок даних збільшується, а підприємці не мають доступу до актуальних даних і не можуть приймати зважені рішення про співпрацю з партнерами", — коментує Олексій Іванкін, засновник Опендатабот.

Якщо інформація про обороти, активи та кількість співробітників буде відкритою, українські підприємці зможуть:

  • Оцінити розвиток своєї компанії відносно ключових конкурентів та зрозуміти свою долю ринку.
  • Пришвидшити підписання договорів. В деяких випадках директор не може самостійно підписувати договір, якщо сума контракту перевищує половину чистих активів компанії.
  • Переговори між бізнес-партнерами стануть більш прозорими. Підприємці будуть краще розуміти, на яких умовах вести переговори.
  • Підприємці одразу зможуть бачити недобросовісні фірми, які створювалися на один день для відмивання грошей.

Нагадаємо, раніше Опендатабот повідомив, що в Україні зареєстровано 35 тисяч ФОП з однаковими іменами, через що їх неможливо перевірити на наявність податкового боргу.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

ДФС Держстат фінанси

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ефект лавини: яка економіка податку на виведений капітал 3 червня 2019, 15:16
Загальне декларування доходів: чи шляхетні мотиви? 31 травня 2019, 09:01
ДФС перед реорганізацією запускає спецоперацію з виявлення злочинних схем на митниці 28 травня 2019, 19:04
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!