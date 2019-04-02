Аеропорт "Львів" збільшив пасажиропотік більше ніж удвічі
Приріст пасажиропотоку державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Львів" ім. Данила Галицького" у березні 2019 року становив майже 60%.
Про це повідомляється на офіційній сторінці аеропорту в Facebook.
"У березні 2019 року авіаперевезеннями скористалися 133,9 тисячі пасажирів, що на 59,2% більше, ніж у березні 2018 року (84,1 тисячі пасажирів)", — зазначається у повідомленні.
Також повідомляється, що у минулому місяці було здійснено 1292 рейси — на 31,3% більше, ніж аналогічного періоду минулого року (984).
Загалом за січень-березень пасажиропотік зріс на 53,5% у порівнянні з показником аналогічного періоду минулого року (240,7 тис. пасажирів) і сягнув позначки в 369,4 тис. пасажирів. Кількість рейсів зросла на 26,7% — із 2845 до 3606.
Нагадаємо:
26 березня аеропорт "Полтава" обслужив перший міжнародний рейс.
15 березня аеропорт "Ужгород" відновив обслуговування регулярних рейсів.
Тим часом аеропорт "Бориспіль" зберіг третє місце в рейтингу "Найкращі аеропорти у Східній Європі 2019", а нещодавно розпочав експлуатацію терміналу F.
Економічна правда
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