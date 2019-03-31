31 березня міжнародний аеропорт "Бориспіль" розпочав експлуатацію терміналу F в тестовому режимі.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.

Таким чином, з 31 березня в аеропорту працює два термінали – D і F. Відповідно, пасажирам важливо уточнювати термінал відправлення перед виїздом в аеропорт для вчасного прибуття на правильне місце вильоту.

"Вже з початку функціонування терміналу F прикордонниками оформлено один авіарейс на приліт та п’ять – на відліт, крім того охоронці кордону забезпечили належне оформлення 200 громадян, які прибули в Україну, та 720 громадян, які вже вибули з неї", - йдеться у повідомленні.

До кінця дня очікується оформлення 27 рейсів та майже 5 тисяч пасажирів.

Нагадаємо, рішення про перехід до терміналу F прийняли авіакомпанії Laudamotion та Ryanair, як точку базування термінал F обрав і перевізник – SkyUp Airlines.

В перспективі планується, що частину рейсів через термінал F також будуть виконувати авіакомпанії: YanAir, Bravo Airways, Bukovyna, FANair, Wind Rose. Перелік авіакомпаній може дещо змінюватись час від часу.

Економічна правда