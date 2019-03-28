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"Бориспіль" зберіг місце у Топ-3 аеропортів Східної Європи

Четвер, 28 березня 2019, 14:33
 

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" зберіг третє місце в рейтингу "Найкращі аеропорти у Східній Європі 2019" від британської консалтингової компанії Skytrax.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

На першому місці в рейтингу аеропорт "Будапешт", на другому - "Таллін".

Четверте місце зайняв аеропорт "Бухарест", п'яте - "Белград".

У торішньому рейтингу "Найкращі аеропорти в Східній Європі 2018" "Бориспіль" також посів третє місце.

Skytrax — британська приватна консалтингова компанія, що спеціалізується на вивченні якості послуг, що надаються різними авіакомпаніями і аеропортами. Заснована в 1989 році.

Нагадаємо, у 2018 році пасажиропотік українських аеропортів вперше перевищив 20 мільйонів за рік.

Зазначимо, німецька Deutsche Lufthansa AG обігнала Air France-KLM Group, і вперше після злиття французького і голландського перевізників у 2004 році стала найбільшою авіакомпанією Європи.

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авіа Бориспіль

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