Новий аеропорт на Донбасі побудують біля Маріуполя

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Місце для будівництва нового аеропорту обрано у селі Юрʼївка Маріупольського району. Там є злітна смуга для літаків сільгоспавіації.

Про це повідомив заступник міського голови Маріуполя Сергій Захаров, повідомляє pr.ua.

"Наразі ми чекаємо на остаточне рішення міжнародної комісії цивільної авіації ICAO – подали зі зменшенням межі обмежень до 60 кілометрів", – уточнив заступник мера.

Юр'ївка знаходиться від Маріуполя на відстані понад 30 кілометрів, а Маріуполь від лінії розмежування ще на відстані десятків кілометрів, сумарно – близько 70-75 кілометрів.

За його словами, розглядалися кілька варіантів розміщення аеропорту – у районі Мангуша, Стародубівки та Юрʼївки. Після досліджень спеціалізованою організацією вирішили, що Юр'ївка підходить найбільше за різними параметрами – кути нахилу при зльотах, посадках тощо.

Фінансування очікується за президентською програмою "Велике будівництво" на суму близько 120 мільйонів доларів.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі заплановано побудувати ще два аеропорти, які будуть тимчасовою альтернативою летовищам у окупованих Донецьку та Луганську.

У листопаді міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що місця для будівництва аеропортів вже визначені, у міністерстві очікують на остаточне підтвердження від ЗСУ.