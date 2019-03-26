Аеропорт "Полтава" обслужив перший міжнародний рейс
З аеропорту Полтави було здійснено перший міжнародний рейс.
Про це написав міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці в Facebook.
"З аеропорту Полтави вилетів перший міжнародний рейс нової української авіакомпанії SkyUp. Аеропорт не працював понад 15 років... Зараз повноцінно функціонує", - написав міністр.
Перший міжнародний чартерний рейс з аеропорту Полтави було здійснено в єгипетський Шарм-ель-Шейх.
Нагадуємо:
Полтавський аеропорт відновив роботу в липні 2018 року.
Він отримав статус міжнародного і почав обслуговувати туристичні чартерні рейси.
У лютому 2019 року стало відомо, що обласна рада дала згоду на передачу злітно-посадкової смуги аеропорту в держвласність, аргументувавши це тим, що у держави більше можливостей для розвитку повітряної гавані.
Економічна правда
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