Аэропорт "Львов" увеличил пассажиропоток более чем вдвое

Прирост пассажиропотока государственного предприятия "Международный аэропорт "Львов" им. Даниила Галицкого" в марте 2019 года составил почти 60%.

Об этом сообщается на официальной странице аэропорта в Facebook.

"В марте 2019 года авиаперевозками воспользовались 133,9 тысячи пассажиров, что на 59,2% больше, чем в марте 2018 года (84,1 тысячи пассажиров)", — отмечается в сообщении.

Также указано, что в прошлом месяце было осуществлено 1292 рейса — на 31,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года (984).

Всего за январь-март пассажиропоток вырос на 53,5% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года (240,7 тыс. пассажиров) и достиг отметки в 369,4 тыс. пассажиров. Количество рейсов увеличилось на 26,7% — с 2845 до 3606.

Напомним:

26 марта аэропорт "Полтава" обслужил первый международный рейс.

15 марта аэропорт "Ужгород" возобновил обслуживание регулярных рейсов.

В то же время аэропорт "Борисполь" сохранил третье место в рейтинге "Лучшие аэропорты в Восточной Европе 2019", а недавно начал эксплуатацию терминала F.

Экономическая правда