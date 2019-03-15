Аеропорт Ужгород відновив обслуговування регулярних рейсів, які не виконувалися сюди з літа 2016 року.

Про це у Facebook заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Доручення президента Петра Порошенка виконано, перший рейс до Ужгорода", — написав міністр.

У свою чергу Порошенко на раді регіонального розвитку Закарпатської області в п'ятницю повідомив про відновлення регулярного авіасполучення між Києвом та Ужгородом.

"Сьогодні ми з вами в Ужгороді зустріли відновлений регулярний рейс Київ-Ужгород. Аеропорт запрацював", — сказав Порошенко.



Він також повідомив про поставлене завдання – здійснювати авіарейси частіше.



"Ми маємо витрачати годину, а не 14 годин на те, щоб дістатися до Києва (з Ужгорода — ред.)", - наголосив глава держави.

Раніше міністр інфраструктури, говорячи про перспективу запустити регулярний рейс Київ-Ужгород у кінці 2018 року, заявляв, що "через фізичні обмеження у ужгородського аеропорту немає великої перспективи".

Нагадаємо:

Із 2016 року аеропорт Ужгорода не виконував регулярні рейси через близькість аеропорту до словацького кордону. Здійснюючи зліт і посадку, українські пілоти кожен раз порушували повітряний простір Словаччини.

Таким чином у Закарпатській області не було жодного робочого аеропорту.

Ситуацію врегулював договір про повітряний простір між країнами. Однак він перестав діяти два роки тому.

Щоб відновити польоти, аеропорту потрібно було отримати сертифікат Європейського агентства авіаційної безпеки.

Відзначимо, що в 2018 році практично непрацюючий аеропорт Ужгород зміг обслужити 250 пасажирів чартерних рейсів, що більш ніж на третину перевищує показники 2017 року.

У 2019 Міністерство інфраструктури очікує виділення бюджетних коштів на будівництво злітних смуг в аеропорту Дніпра або Запоріжжя, а також Ужгорода.