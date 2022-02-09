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В Європі назвали найбільші аеропорти за кількістю рейсів

Середа, 9 лютого 2022, 09:25
 
Vahram Baghdasaryan/PHOTOLURE/Anadolu Agency via Getty Images

Найбільшим аеропортом Європи за кількістю рейсів станом на початок лютого став Стамбул із показником 893 вильоту та прильоту на день.

Про це повідомив гендиректор Євроконтролю Імон Бреннан, повідомляє avianews.

На другому місці знаходиться амстердамський Схіпхол з результатом 826 рейсів на день, на третьому – Барахас у Мадриді з результатом 778 вильотів та прильотів на день.

До топ-10 найбільших повітряних воріт увійшли також Франкфурт, Шарль-Де-Голль у Парижі, Хітроу у Лондоні, Сабіха Гьокчен у Стамбулі, Мюнхен, Барселона та Лісабон.

Євроконтроль склав рейтинг на основі середньої кількості рейсів на день у період з 30 січня до 5 лютого 2022 року. Він включав усі вильоти та прильоти, у тому числі невеликих літаків бізнес-авіації, та не враховував пасажиропотік.

Євроконтроль об'єднує диспетчерів у всій Європі та в деяких державах за її межами.

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