В Україні спростили перепланування приміщень

Уряд вніс зміни до переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, і після закінчення яких об'єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе.

За його словами, тепер перепланування всіх житлових і нежитлових будівель і приміщень в них можна здійснювати без дозволу.

Це сприятиме поліпшенню інвестиційного клімату та дерегуляції галузі, що, в свою чергу, може позитивно відбитися на позиції України в рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business за компонентом "Отримання дозволів на будівництво".

"У 2017 році Мінрегіон розробив перелік нескладних робіт в будівництві, які можна виконувати без дозволу, і після яких об'єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію. В минулому році ми ініціювали розширення цього переліку для спрощення ведення діяльності в будівництві, а також поліпшення інвестклімату та дерегуляції галузі", - написав Парцхаладзе.

Він зазначив, що в перелік були включені роботи з перепланування житлових і нежитлових будівель і приміщень в них (без втручання в несучі конструкції), які відносяться до об'єктів СС2 і СС3.

"Раніше це було можливо тільки для об'єктів СС1. Уряд підтримав ці зміни і тепер за спрощеною процедурою це можна робити за всіма житловими і нежитловими об'єктами", - пояснив заступник міністра.

Нагадаємо:

З 1 жовтня 2018 року забудовникам дозволили скління балконів та лоджій вище третього поверху.

У грудні 2018 року уряд дозволив здійснювати перепланування квартир без отримання дозволу.

У Київській міській раді зареєстровано рішення щодо заборони змінювати форму вікон і балконів, а також встановлювати кондиціонери на фасадах історичних будівель.

Також у країні запровадили нові технології освітлення приміщень. А на експлуатованих дахах ТРЦ та інших громадських будівель, як зазначалось раніше, можуть з'явитися парковки.

Економічна правда