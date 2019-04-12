Мінрегіон закликав захистити історичні будівлі від кондиціонерів та страшних балконів

У Київській міській раді зареєстровано рішення щодо заборони змінювати форму вікон і балконів, а також встановлювати кондиціонери на фасадах історичних будівель.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе підтримав цю ідею та закликав інші міста України доєднатися до цієї ініціативи.

"Нарешті в Києві скажуть "ні" горе-балконам та кондиціонерам, які спотворюють фасади! Дуже позитивно сприйняв новину, що у Києві пропонують заборонити змінювати форму вікон, балконів і встановлювати кондиціонери на фасадах історичних будівель. У Київраді зареєстрували таке рішення", - заявив Парцхаладзе.

"І дуже сподіваюсь, що місцеві депутати за це проголосують, адже це давно очікуваний і важливий крок до цивілізованого містобудівного планування і вигляду нашої столиці. Це потрібно запроваджувати не лише в Києві, а й по всій Україні!" - закликав він.

"Ми теж можемо і хочемо захоплюватися українською історичною архітектурою Києва, Львова, Чернівців та інших не менш прекрасних українських міст", - наголосив Парцхаладзе.

Нагадаємо:

З 1 жовтня 2018 року забудовникам дозволили скління балконів та лоджій вище третього поверху.

У грудні 2018 року уряд дозволив здійснювати перепланування квартир без отримання дозволу.