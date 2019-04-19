В Украине упростили перепланировку помещений
Правительство внесло изменения в перечень строительных работ, не требующих документов, дающих право на их выполнение, и по истечении которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.
По его словам, теперь перепланировки всех жилых и нежилых зданий и помещений в них можно осуществлять без разрешения.
Это будет способствовать улучшению инвестиционного климата и дерегуляции отрасли, что, в свою очередь, может положительно отразиться на позиции Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business по компоненту "Получение разрешений на строительство".
"В 2017 году Минрегион разработал перечень несложных работ в строительстве, которые можно выполнять без разрешения, и после которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию. В прошлом году мы инициировали расширение этого перечня для упрощения ведения деятельности в строительстве, а также улучшение инвестклимата и дерегуляции отрасли", — написал Парцхаладзе.
Он отметил, что в перечень были включены работы по перепланировке жилых и нежилых зданий и помещений в них (без вмешательства в несущие конструкции), которые относятся к объектам СС2 и СС3.
"Раньше это было возможно только для объектов СС1. Правительство поддержало эти изменения и теперь по упрощенной процедуре это можно делать по всем жилым и нежилым объектам", — пояснил замминистра.
Напомним:
С 1 октября 2018 года застройщикам разрешили стеклить балконы и лоджии выше третьего этажа.
В декабре правительство разрешило делать перепланировку квартир без разрешений.
В Киевском городском совете зарегистрировано решение о запрете менять форму окон и балконов, а также устанавливать кондиционеры на фасадах исторических зданий.
Также в стране ввели новые технологии освещения помещений.
Также на эксплуатируемых крышах ТРЦ и других общественных зданий, как сообщалось ранее, могут появиться парковки.
Экономическая правда
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