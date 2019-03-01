В Україні запровадили нові технології освітлення приміщень — Мінрегіон

В Україні 28 лютого вступила в дію норма щодо використання світловодів для природного освітлення приміщень, де недостатньо природного світла.

Про це повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку і житлово-комунального господарства.

Тепер у приміщеннях, де немає вікон, денного освітлення або можливості проводити електрику, будуть використовувати світловоди, зазначається у повідомленні прес-служби.

Як зазначили у міністерстві, конструкції деяких світловодів дозволяють взагалі не використовувати електрику, адже вони не тільки передають світло вдень, а й накопичують його для використання ввечері.

Таке освітлення найкраще підійде для енергозберігаючого будівництва та приміщень, де немає вікон, денного освітлення або можливості проводити електрику.

Такий спосіб освітлення приміщень, додали у міністерстві, вперше почали використовувати у Давньому Єгипті. Наразі цей спосіб успішно працює за кордоном, де за допомогою світловодів проводять світло у шкільні класи, лікарні, офісні кабінети, а також склади та важливі приміщення військового призначення.

Нові норми освітлення прокоментував заступник міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Лев Парцхаладзе. За його словами, це просто, зручно і дозволяє витрачати мінімум коштів на освітлення.

"Тепер використання такого рішення унормовано і в наших ДБН і я сподіваюсь, що завдяки цьому набуде широкого розповсюдження", — зазначив Парцхаладзе.

За його словами, такі зміни сприятимуть не лише економії на енерговитратах, а й підвищенню комфорту в приміщеннях за рахунок освітлення природним способом.

ДБН розроблено фахівцями ТОВ "Київпромелектропроект" на заміну діючих ДБН 2006 року.

Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.

Нагадаємо, що Мінрегіон запропонував ввести норму щодо можливості використання світловодів для природного освітлення приміщень, де немає можливості забезпечити таке освітлення завдяки вікнам, ще у серпні 2018 року. Тоді заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ зазначив, що природне сонячне світло краще за електричне – адже воно корисне для зору, підвищує настрій та працездатність і навіть візуально збільшує простір.

Економічна правда