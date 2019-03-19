Жертв міжнародної Форекс-піраміди обманули на 340 мільйонів — СБУ

Правоохоронці блокували діяльність організаторів міжнародної фінансової піраміди "Forex Trend Limіted", функціонування якої завдало мільйонні збитки громадянам України та країн Європейського Союзу.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Зловмисники під виглядом функціонування міжнародної інвестиційної компанії "Forex Trend Limіted", використовуючи попередньо створені сайти та нібито торговельні майданчики, залучали кошти громадян в особливо великих розмірах, гарантуючи одержання надприбутків у короткостроковій перспективі.

За період активної діяльності ділки встигли заволодіти коштами декількох тисяч громадян України та іноземців у сумі понад 340 мільйонів гривень.

Фінансові ресурси "виводились" зловмисниками через ланцюг товариств з ознаками "фіктивності" на компанії зареєстровані в офшорних юрисдикціях та приватних осіб-підприємців з переведенням у готівку на території України та Європейського Союзу.

Протиправно привласнені гроші легалізувались через придбання предметів розкоші як на території України, так і країн ЄС.

Правоохоронці провели низку обшуків у житлових приміщеннях учасників нелегальної фінансової оборудки та їх спільників у Києві, Запоріжжі, Дніпрі та Харківській області.

За результатами проведення слідчих дій співробітники СБ України вилучили документацію, фіктивні печатки та цифрові носії інформації, що підтверджують факти протиправної діяльності, готівку, одержану від оборудок, коштовності, зокрема золоті злитки, позолочені годинники, ювелірні вироби, а також арсенал вогнепальної зброї.

Раніше прокуратура повідомила, що групу шахраїв очолював 43-річний чоловік. Зловмисників було оголошено в розшук.

Нагадаємо:

У січні викрили шахраїв, які продавали українцям фейкові акції Tesla. У лютому їх заарештували. У постраждалих виманили 600 тисяч доларів.

Нещодавно в аеропорту Лос-Анджелеса затримали громадянина Болгарії Костянтина Ігнатова у справі про фінансову піраміду OneCoin, жертвами якої стали 3 мільйони чоловік.

Раніше Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку попередила про значні ризики втрати всіх коштів, інвестованих у бінарні опціони, forex трейдинг, криптобіржі, мікрокредитування, активи в управління та інші подібні проекти.