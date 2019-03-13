У Києві викрили фінансову піраміду, жертв якої "нагріли" на 70 мільйонів

У Києві викрили групу фінансових брокерів, які ошукали громадян на 70 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури 13 березня.

Злочинна група діяла на території декількох міст України. Один із офісів злочинців розташовувався у місті Києві.

Учасники групи на чолі з 43-річним чоловіком організували шахрайську схему: за гроші вони повідомляли неправдиву інформації про гарантовану можливість отримання надприбутків на міжнародному фінансовому ринку через створену організацію – фінансову піраміду "Forex Trend".

Для реалізації схеми зловмисники створили інтернет-сайт, на якому потенційним вкладникам пропонувалось інвестувати грошові кошти. Після реєстрації та авторизації на веб-сайті інвесторам надавався особистий електронний кабінет, через який пропонувалось здійснити грошовий внесок.

Шахраї націлювали клієнтів на максимальний розмір внеску, мотивуючи тим, що чим більша сума внесених коштів, тим більша вірогідність успішного проведення торгів.

Потім зловмисники за рахунок грошей вкладників проводили фінансові операції на міжнародному фінансовому ринку. При цьому створений ними інтернет-сайт не дозволяв інвесторам на власний розсуд розпоряджатися внесеними грошовими коштами.

Надалі зловмисники підшукували осіб для створення суб’єктів господарської діяльності, через банківські рахунки яких виводили грошові кошти "інвесторів", спричинивши останнім збитків на суму понад 70 млн гривень.

Зазначається, що на цей час у кримінальному провадженні потерпілими визнали 16 громадян.

Правоохоронці наразі встановили трьох організаторів оборудки. Їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу.

"У зв’язку з тим, що вказані особи переховуються від правоохоронних органів, їх оголошено в розшук та отримано дозвіл на їх затримання. На майно порушників накладено арешт", – повідомляє прокуратура.

На уточнююче запитання щодо підозрюваних прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець зазначила "Українській правді" наступне:

"Ми знаємо, хто це, арештували їхнє майно (квартири, земельні ділянки). Зараз вживаємо заходи для затримання".

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо:

У січні викрили шахраїв, які продавали українцям фейкові акції Tesla. У лютому їх заарештували. У постраждалих виманили 600 тисяч доларів.

Нещодавно в аеропорту Лос-Анджелеса затримали громадянина Болгарії Костянтина Ігнатова у справі про фінансову піраміду OneCoin, жертвами якої стали 3 мільйони чоловік.

Раніше Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку попередила про значні ризики втрати всіх коштів, інвестованих у бінарні опціони, forex трейдинг, криптобіржі, мікрокредитування, активи в управління та інші подібні проекти.

Українська правда