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Додали ще 10 компаній: Регулятор оновив список сумнівних інвестпроєктів

Понеділок, 24 січня 2022, 13:55
 
unsplash

Нацкомісія з цінних паперів додала до переліку сумнівних інвестиційних проєктів ще 10 проєктів.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Станом на січень 2022 року Комісія зафіксувала 123 сумнівні фінансові проєкти. До них додались:

У НКЦПФР закликали бути обачними і ретельно оцінювати ризики перед тим, як інвестувати свої кошти.

Повний перелік проєктів з ознаками фіктивності – на сайті регулятора.

Нагадаємо:

На сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку оновили перелік сумнівних інвестиційних проєктів.

Нацкомісія з цінних паперів в рамках моніторингу скам-проєктів поповнила список ще 6 сумнівними фінансовими проєктами.

Економічна правда

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НКЦПФР компанії фінанси шахрайство

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