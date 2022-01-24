Додали ще 10 компаній: Регулятор оновив список сумнівних інвестпроєктів
Понеділок, 24 січня 2022, 13:55
Нацкомісія з цінних паперів додала до переліку сумнівних інвестиційних проєктів ще 10 проєктів.
Про це повідомляє прес-служба регулятора.
Станом на січень 2022 року Комісія зафіксувала 123 сумнівні фінансові проєкти. До них додались:
- AKcapital– https://www.akcapitall.com/
- Big Money Team – https://bmt-brokers.com/
- 12Trader– https://www.12trader.com/ru
- 500Capital– https://500capital.com/index.html
- Gemuco– https://gemuco.com/ru/
- FIN-CASE– https://fin-case.com/
- FxPower– https://fxpower.com/ru/
- BattleTrade– https://battletrade.co/ru
- Liquid Capital–https://liquid-capital.club/
- X100 INVEST– https://x100invest.org/
У НКЦПФР закликали бути обачними і ретельно оцінювати ризики перед тим, як інвестувати свої кошти.
Повний перелік проєктів з ознаками фіктивності – на сайті регулятора.
Нагадаємо:
На сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку оновили перелік сумнівних інвестиційних проєктів.
Нацкомісія з цінних паперів в рамках моніторингу скам-проєктів поповнила список ще 6 сумнівними фінансовими проєктами.
Економічна правда
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