Жертв международной Форекс-пирамиды обманули на 340 миллионов — СБУ
Правоохранители блокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды "Forex Trend Limited", функционирование которой нанесло миллионные убытки гражданам Украины и стран Европейского Союза.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Злоумышленники под видом функционирования международной инвестиционной компании "Forex Trend Limited", используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе.
За период активной деятельности дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев в сумме более 340 миллионов гривень.
Финансовые ресурсы "выводились" злоумышленниками через цепь обществ с признаками "фиктивности" на компании зарегистрированы в оффшорных юрисдикциях и частных лиц-предпринимателей с обналичиванием на территории Украины и Европейского Союза.
Противоправно присвоенные деньги легализировались через приобретение предметов роскоши как на территории Украины, так и стран ЕС.
Правоохранители провели ряд обысков в жилых помещениях участников нелегальной финансовой сделки и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области.
По результатам проведения следственных действий сотрудники СБ Украины изъяли документацию, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности, наличные, полученные от сделок, драгоценности, в том числе золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия.
Ранее прокуратура сообщила, что группу мошенников возглавлял 43-летний мужчина. Злоумышленники были объявлены в розыск.
Напомним:
В январе разоблачили мошенников, которые продавали украинцам фейковые акции Tesla. В феврале их арестовали. У потерпевших выманили 600 тысяч долларов.
Недавно в аэропорту Лос-Анджелеса задержали гражданина Болгарии Константина Игнатова по делу о финансовой пирамиде OneCoin, жертвами которой стали 3 миллиона человек.
Ранее Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку предупредила о значительных рисках потери всех средств, инвестированных в бинарные опционы, forex трейдинг, криптобиржи, микрокредитование, активы в управление и другие подобные проекты.
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