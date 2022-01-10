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ПриватБанк попередив про нову шахрайську схему із 1000 гривень

Понеділок, 10 січня 2022, 13:45
 
фото: укрінформ

Державний ПриватБанк попередив про нову шахрайську схему про "1000 гривень".

Про це повідомила прес-служба банку.

"За інформацією банку, наразі деяким клієнтам надходять особисті повідомлення начебто від імені банку, в яких зазначено текст на кшталт: "Дарим 1000 UAH своим преданным клиентам".

Надалі, після переходу за посиланням, клієнти вводять персональні дані від свого акаунту Приват24 на шахрайському фішинговому сайті, після чого шахраю отримують можливість списувати гроші з рахунків", - заявили у фінустанові.

У банку рекомендують клієнтам  "в жодному разі не реагувати на сумнівні СМС-повідомлення подарунки, ініційовані шахраями задля крадіжки логінів та паролів від Приват24".

"ПриватБанк не розповсюджував таких СМС, чи повідомленнь у мессенджерах.

Наполегливо рекомендуємо при отриманні подібних СМС-повідомлень не переходити за посиланням, яке вказано у повідомленні, та якомога швидше звертатися до гарячої лінії ПриватБанку за додатковими роз'ясненнями", - додали у прес-службі.

 
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Нагадаємо:

У листопаді 2021 року державний Приватбанк попередив про появу нової схеми масового фішингу особистих даних під приводом виплат за вакцинацію від COVID-19.

Економічна правда

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Приватбанк гроші шахрайство

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