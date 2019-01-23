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Шахраї продавали українцям акції Tesla

Середа, 23 січня 2019, 08:50
 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку попередила про можливі ризики для інвесторів при купівлі цінних паперів компанії Tesla Inc за допомогою непрофесійного учасника ринку.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Як йдеться в повідомленні, компанія "Насдак Груп Україна" позиціонує себе офіційним представником фондової біржі NASDAQ в українському сегменті і офіційним партнерським офісом компанії Tesla Inc. в Україні. Компанія пропонує до придбання цінні папери компанії Tesla Inc.

Однак, за даними комісії, "Насдак Груп Україна" не є професійним учасником фондового ринку.

Офіційної відповіді на запит НКЦПФР від "Насдак Груп Україна", зокрема щодо порядку та механізму придбання цінних паперів компанії Tesla Inc. і порядку відкриття рахунків інвесторам, не отримано, у зв'язку з поверненням кореспонденції.

"Отже, при ухваленні рішення про інвестування в цінні папери (в тому числі цінні папери іноземних емітентів) з метою уникнення втрати коштів пропонуємо з'ясовувати інформацію щодо професійного учасника, який пропонує послуги (наявність відповідних ліцензій, ділова репутація, місцезнаходження і т. д.) і емітента, цінні папери якого маєте намір придбати (реєстрація випуску цінних паперів, місцезнаходження, допуск цінних паперів до обігу в Україні)", - додали в комісії.

Економічна правда

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Tesla НКЦПФР

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