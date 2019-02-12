Нацкомісія застерегла від вкладання грошей у бінарні опціони, forex та криптобіржі

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку попередила про значні ризики втрати всіх коштів, інвестованих у бінарні опціони, forex трейдинг, криптобіржі, мікрокредитування, активи в управління та інші подібні проекти.

Про це повідомляється на сайті НКЦПФР.

Сотні мільйонів гривень українських громадян щороку залучають ініціатори ризикованих фінансових проектів. Повна або часткова втрата цих грошей вкладниками є логічним результатом нерозважливої поведінки інвесторів, існування "сірих зон", яке не регулює національне законодавство, та відсутності повноцінних фінансових інструментів.

Комісія зазначає, що більшість із рекламованих останнім часом проектів побудована за принципом фінансових пірамід. Тобто доходи перших інвесторів забезпечуються внесками нових учасників.

Переважна кількість фірм, які надають послуги з торгівлі на фінансових ринках, мають реєстрацію в зонах з пільговим оподаткуванням. Контактні юридичні особи та бенефіціари є резидентами таких країн як Сейшельські острови, ОАЕ, Британські Віргінські острови, Кіпр, Сент-Вінсент та Гренадини, республіка Вануату.

Міжнародна реєстрація брокерів слугує умовній "легалізації" їхніх послуг в Україні. Часто, в якості додаткових ознак "доброчесності", може виступати сертифікат російського регулятора та членство в добровільних міжнародних товариствах з контролю за взаємовідносинами трейдерів і брокерів.

Інколи проект взагалі не має жодних реєстраційних документів, або має сфальсифіковані документи. Публічні особи, які представляються керівниками таких проектів, фактично є найманими акторами, бо жодним формальним чином вони не залучені в ці проекти.

У більшості випадків проект не провадить жодної реальної інвестиційної діяльності. Відтак, інвестор не набуває права власності на жодні активи, крім "сертифікатів" чи "валюти" самого проекту.

Як приклади діючих і вже закритих "скам проектів" (англ. scam - шахрайство) комісія наводить торговельну платформу Binomo, Olymp Trade, IQOPTION LTD, що пропонують торгівлю бінарними опціонами.

Говорячи про Forex трейдинг, НКЦБФР називає його найбільш поширеною в Україні фінансовою послугою, "яка не регламентована законодавством і має багато прикладів зловживання та шахрайства". Прикладом "скам проекту" в цій сфері регулятор називає MMCIS, оцінюючи втрати інвесторів в Україні в десятки мільйонів доларів.

"За різними оцінками, всього в Україні від шахрайства форекс брокерів втрати інвесторів оцінюються від 50 млн до 200 млн доларів", - вважає регулятор.

Комісія зазначає, що з популяризацією криптоактивів активізувалися і шахрайські проекти, які залучають кошти інвесторів як в індивідуальні блокчейн проекти, так і пропонують управління активами, обіцяючи стабільний прибуток в сотні відсотків річних. Серед "скам проектів" у цьому секторі НКЦПФР вказала Cashberry (заборгованість перед інвесторами з пострадянських країн оцінюється в 50-100 млн доларів), StartCom, Wallie.

Нарешті, регулятор звертає увагу на компанії, що пропонують послуги з інвестування в цінні папери та управління активами без відповідних офіційних дозволів, називаючи серед них FIBO Group, RoboForex, Get4me.