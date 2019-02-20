Мінфін: Пільгове розмитнення "євроблях" не продовжать

Період розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації зі знижкою у 50% вирішили не продовжувати, закінчивши його 22 лютого.

Про це на брифінгу у Києві повідомив заступник міністра фінансів України Сергій Верланов, передає "Укрінформ".

"Було прийнято рішення не подовжувати пільговий період. Уряд, президент та профільний комітет залишились на тій позиції, що була зафіксована у законі", - сказав чиновник.

Нагадуємо:

25 листопада 2018 року набули чинності два закони, які легалізують завезені з порушенням митного і податкового законодавства авто на єврономерах.

Один з них передбачає зміну формули розрахунку акцизу на розмитнення авто, який буде зменшений.

Другий — посилює відповідальність за порушення митних правил, зокрема, осіб, які ввозять в Україну авто в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення.

Раніше ЕП описувала зміни, передбачені законами.

У грудні було затверджено Тимчасовий порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на території України.

У лютому Кабінет міністрів вирішив прискорити процедуру митного оформлення автомобілів на європейських номерах, тимчасово скасувавши обов'язкову екологічну сертифікацію таких авто.

З 25 листопада 2018 року по 19 лютого 2019 року митницями ДФС оформлено майже 195,2 тисячі транспортних засобів. За них власники сплатили понад 12 мільярдів гривень платежів.

Після 22 лютого 2019 року власники авто платитимуть за оформлення повну ставку акцизу.

Група народних депутатів пропонувала збільшити пільговий період розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією до 23 травня 2019 року.

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Українська правда