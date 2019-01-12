Пільговий період оформлення "євроблях" не продовжать – ДФС

Фото Дмитра Ларіна, ЕП

Продовження пільгового періоду для митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації не планується.

Про це повідомив заступник голови Державної фіскальної служби Віктор Кривицький у Facebook.

Він зазначив, що з початку року в зонах митного контролю деяких митниць накопичилась значна кількість авто, власники яких очікують сплатити платежі, – але "популісти" радять автовласникам не поспішати, мовляв буде продовжено пільговий період (коефіцієнт 0,5 для акцизного податку), змінено порядок митного оформлення транспортних засобів тощо.

"За інформацією, отриманою мною в ході робочої зустрічі з головою комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніною Южаніною, продовження пільгового періоду не планується", – написав Кривицький.

"Після 22 лютого 2019 року власники авто платитимуть за оформлення повну ставку акцизу. Зрозуміло, що розмір митних платежів суттєво зросте", – наголосив він.

"А вже з травня цього року до порушників митних режимів "транзит" і "тимчасове ввезення" правоохоронці почнуть застосовувати жорсткі фінансові санкції аж до конфіскації транспортного засобу", – додав Кривицький.

Він закликав власників авто "оперативно скористатись наданою законом пільгою (до 22 лютого) та можливістю безперешкодно користуватись європейським автомобілем".

Нагадаємо:

25 листопада 2018 року набули чинності два закони, які легалізують завезені з порушенням митного і податкового законодавства авто на єврономерах.

Один з них передбачає зміну формули розрахунку акцизу на розмитнення авто, який буде зменшений.

Другий — посилює відповідальність за порушення митних правил, зокрема, осіб, які ввозять в Україну авто в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення.

Раніше ЕП описувала зміни , передбачені законами.

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У грудні було затверджено Тимчасовий порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на території України.

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Українська правда