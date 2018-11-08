Закони про "євробляхи". Що ухвалила Рада: остаточні зміни. КАЛЬКУЛЯТОР

Ньюзмейкерами дня 8 листопада стали "євробляхи". Рада в цей день ухвалила два законопроекти, які змінюють правила для власників таких авто. ЕП пояснює, що зміниться.

Чотири місяці потому Верховна Рада ухвалила у першому читанні два законопроекти про так звані "євробляхи".

Один з них — передбачає зміну формули розрахунку акцизу на розмитнення автомобілів, який фактично буде зменшений. Другий — посилює відповідальність за порушення митних правил, зокрема, для осіб, які ввозять в Україну авто в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення.

І напередодні, 8 листопада, Рада поставила крапку в цьому питанні — вказані законопроекти були ухвалені в другому читанні та в цілому. Після цього проекти повинні підписати спікер парламенту та президент. А вже наступного дня після опублікування вони стануть законами.

До другого читання надійшло 94 пропозиції, частина з них була надана представниками організації "Авто Євро Сила". Паралельно з цим власники авто на "бляхах" два дні поспіль біля будівлі парламенту проводили акцію протесту з вимогою врахувати їхні пропозиції.

Під час розгляду у податковому комітеті 6 листопада вісім правок було враховано повністю, шість — частково. Інші пропозиції були відхилені.

Голова комітету Ніна Южаніна пояснила це так: "Відхилені правки були направлені на зміну концепції моделі, прийнятої в першому читанні, і по суті повторювали одна одну".

Що означають ухвалені у четвер проекти законів, які зміни були внесені до другого читання та як на це відреагували власники "євроблях", розповідає ЕП.

Як зміниться розрахунок акцизу для "євроблях"

Перший законопроект, підтриманий 250 народними обранцями в першій половині дня, стосувався зміни акцизного податку.

Сама формула розрахунку суми акцизного податку, порівняно з попередньою версією законопроекту, не змінилась, і виглядає так:

Базова ставка Х Коефіцієнт двигуна Х Коефіцієнт віку = Сума акцизного податку

Отже, йдеться про три складові, які будуть враховуватися у розрахунку суми акцизу. Перша — базова ставка. Друга — коефіцієнт двигуна. Третя — вік авто.

Як буде розраховуватися коефіцієнт двигуна? Показник об'єму двигуна буде ділитися на 1000. А коефіцієнт віку — це кількість повних календарних років.

Тепер щодо базової ставки. Вони будуть наступними: для авто з бензиновим двигуном до 3 000 куб. см — 50 євро, понад 3000 куб см — 100 євро, для авто на дизелі з об'ємом двигуна до 3 500 куб см — 75 євро, понад 3 500 куб см —150 євро.

Калькулятор акцизного податку Згідно ухваленого Верховною Радою законопроекту №8487



Тип двигуна: Об'єм двигуна: Вік автомобіля: Акцизний податок: Акцизний податок із коефіцієнтом 0,5*: * ставки акцизного податку розраховуються із застосуванням понижуючого коефіцієнту 0,5 в перші 90 днів з моменту вступу закону в силу.

Акцизний податок для авто, розрахований за запропонованою формулою, буде меншим за той, що діє сьогодні. Водночас, акциз на старі авто буде вищий через віковий коефіцієнт.

До речі, головною вимогою представників "Авто Євро Сила" було саме скасування вказаного коефіцієнту. "Вимагаємо прибрати коефіцієнт віку у формулі розрахунку акцизу", — наголошувалось у заяві активістів.

За їхнім задумом, це дозволило б знизити вартість повного розмитнення до майже 40% від вартості авто на постійній основі для кожного українця. Втім, ця вимога підтримана не була.

Варто також відзначити, що порівняно з попередньою версією законопроекту, нардепи встановили граничний коефіцієнт віку на рівні 15 років. Тобто, якщо вік авто становить 16-17 або 20 років, до нього все-одно буде застосовуватися віковий коефіцієнт 15.

Ще одна важлива зміна — встановлюються строки для пільгового розмитнення "євроблях". Так, протягом 90 днів після набуття чинності закону власники авто "на євробляхах" зможуть розмитнити його з 50% знижкою. Але за умови виконання певних умов. Про це йдеться далі.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ. При розмитненні авто сплачується не лише акциз. Акциз — це лише один з платежів. Щоб завезти іномарку в Україну, треба сплатити також ПДВ (20% від вартості авто), ввізне мито (5-10% від вартості), і збір до Пенсійного фонду (3-5%). Разом близько 30% від вартості.

Як будуть штрафувати власників "євроблях"

Під час вечірнього засідання депутати в цілому проголосували і другий проект закону, яким посилили відповідальність за порушення митних правил. Що він передбачає?

По-перше, вводяться обмеження на кількість авто, які можна ввозити без так званого "грошового забезпечення". Так, нерезидент зможе без грошового забезпечення ввезти в режимі тимчасового ввезення лише одне авто.

Ввезення наступних транспортних засобів передбачає наявність гарантії. Гарантом може виступити фінансова установа, яка візьме на себе зобов’язання сплатити суму всіх митних платежів, якщо авто не буде вивезено.

По-друге, особа, яка ввезла в Україну авто в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення, не зможе передати його у володіння, користування або розпорядження іншим особам чи розукомплектовувати його.

Також їй заборонятиметься використання такої машини в підприємницькій діяльності чи для отримання доходу, наприклад, для роботи в таксі.

За порушення встановлених правил передбачено штраф — 34 тис. грн.

По третє, будь-яка інша особа, яка всупереч встановленим правилам, отримає транзитне або тимчасово ввезене авто у володіння, користування або розпорядження чи використовуватиме таке авто в підприємницькій діяльності, для отримання доходу, також буде оштрафована.

Перша фіксація зазначених порушень працівниками поліції передбачає стягнення з

порушника 8,5 тис грн, повторна фіксація — 17 тисяч грн, позбавлення права керування на 1 рік та оплатне вилучення авто за рахунок порушника.

По-четверте, за недотримання строків режимів транзиту та тимчасового ввезення, тобто за невивезення авто за межі країни своєчасно, порушники також мають сплатити штрафи, розміри яких будуть залежати від кількості днів перевищення встановлених строків.

За один день прострочення вивезення транзитного авто з порушника буде стягнуто 170 грн, а за три дні відтермінування вивезення тимчасово ввезеної машини — 850 грн.

Зайвий місяць перебування такого авто в Україні коштуватиме порушнику 170 тис. грн або навіть транспортного засобу, який може бути конфіскований за рішенням суду.

В законопроекті також прописані правила взаємодії підрозділів органу доходів і зборів, Державної прикордонної служби та Нацполіції. Якщо дозволений строк перебування іноземного авто в Україні сплив, а машина так і не була вивезена, митник повинен повідомити інші органи про вчинення правопорушення.

Отримавши повідомлення, поліцейські мають пильніше відслідковувати таке авто на дорогах, а прикордонники, в свою чергу, повинні не допустити перетину кордону особою, яка ввезла його без сплати відповідних штрафів.

Крім того, Нацполіція отримає право перевіряти особу водія авто з іноземною реєстрацією на відповідність особі, яка його ввезла. Якщо за кермом буде інша особа, поліцейський може накласти на водія відповідний штраф і повідомити про порушення митних правил митницю.

Важливо, що протокол про порушення, може бути складений митником за відсутності порушника, і вручений йому під час виїзду з України.

Нові правила — старі проблеми

Однією з найбільших проблем було те, що люди, які користуються машинами на єврономерах, не є їхніми фактичними власниками. Крім того, більшість з них перебувають на території України з порушенням митних правил. Вказаними змінами проблема була вирішена, але тільки частково.

"Оскільки більшість машин оформлено на нерезидентів, очевидно, що знову цих "верблюдів" привезти в Україну неможливо. Тому ми звільнили від відповідальності за порушення дотримання термінів і умов митних режимів тимчасового везіння або транзиту осіб, які виконали умови тимчасового порядку митного оформлення авто", — пояснила Южаніна.

За такі порушення українці отримають змогу сплатити за третю особу (фактичного власника — ЕП) штраф 8,5 тис. грн. Гроші підуть до Пенсійного фонду.

При цьому не вирішеною залишилася проблема із власниками авто.

Для того, щоб громадяни могли розмитнити машину, вони повинні мати на руках документ про перехід права власності на авто (угода про купівлю-продаж — ЕП) від громадянина або компанії нерезидента до українця.

Фактично, щоб узаконити такий транспортний засіб, українець повинен спочатку знайти власника. Він мусить передати право власності і українець з усім пакетом документів повинен в'їхати в Україну в режимі імпорту.

Враховуючи кількість "євроблях" в Україні, зробити це буде вкрай важко. Тим більше, що на пільгове ввезення надається тільки 90 днів.

Інше питання, яке залишається відкритим — чи встигнуть всі власники авто узаконити їх в пільговий період.

За даними митниці, в Україні їх понад 350 тисяч. Насправді ця кількість може бути в рази більшою. Якщо уявити, що всі вони зможуть зібрати необхідний пакет документів і спробують узаконити машини за 90 днів, на митниці можуть виникнути довжелезні затори.

Втім, Южаніна вважає, що жодних проблем не буде.

"Ми вивчали це питання. Найбільше, що нас турбувало — спроможність наших митних органів. Ми витратити на вивчення питання багато часу, митниця готова для розмитнення авто", — сказала голова Комітету.

Чи готові громадяни за короткий час зібрати необхідний пакет документів та чи є у них кошти на розмитнення — питання відкрите.

Судячи з реакції представників "Авто Євро Сили", ухваленими змінами вони не задоволені. Через декілька хвилин після ухвалення першого закону лідер активістів Олег Ярошевич вийшов на сцену перед парламентом та повідомив, що вони вимагатимуть накладення вето.

"Ми вимагатимемо від президента накласти вето на цей закон і направити його на доопрацювання в податковий комітет", — сказав він. Згодом на сторінці організації з’явилося коротке звернення, в якому, зокрема, йшлося про плани "бляхарів" на найближчий час.

"Закон прийняли з правками автоолігархів, проти народу. Всі області готуються до всеукраїнської акції протесту для ветування закону президентом. Деталі повідомимо незабаром, будьте готові", — йдеться у повідомленні.