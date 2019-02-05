В Україні можуть продовжити пільговий період розмитнення "євроблях"

дмитро ларін

Група народних депутатів запропонувала збільшити пільговий період розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією до 23 травня 2019 року.

Відповідний законопроект №9522 зареєстрований в парламенті 1 лютого.

Документ, авторами якого є депутати Верховної Ради Роберт Горват (фракція БПП), Валерій Лунченко ("Народний фронт") і Василь Петьовка ("Воля народу"), пропонує парламенту продовжити пільговий період розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією з 90 днів до 180 днів.

Горват на своїй сторінці в Facebook підтвердив, що пільговий період пропонується продовжити на 180 днів замість 90, тобто до 23 травня поточного року.

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Нагадуємо:

25 листопада 2018 року набули чинності два закони, які легалізують завезені з порушенням митного і податкового законодавства авто на єврономерах.

Один з них передбачає зміну формули розрахунку акцизу на розмитнення авто, який буде зменшений.

Другий — посилює відповідальність за порушення митних правил, зокрема, осіб, які ввозять в Україну авто в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення.

Раніше ЕП описувала зміни , передбачені законами.

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У грудні було затверджено Тимчасовий порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на території України.

Продовження пільгового періоду для митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації не планується. Після 22 лютого 2019 року власники авто платитимуть за оформлення повну ставку акцизу.

З 25 листопада 2018 року по 31 січня 2019 року сума надходжень до бюджету від митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації становила 4 мільярди гривень.

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Економічна правда