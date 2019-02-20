Минфин: Льготную растаможку "евроблях" не продлят

Период растаможки автомобилей на иностранной регистрации со скидкой в 50% решили не продолжать, завершив его 22 февраля.

Об этом на брифинге в Киеве сообщил заместитель министра финансов Украины Сергей Верланов, передает "Укринформ".

"Было принято решение не продлевать льготный период. Правительство, президент и профильный комитет остались на той позиции, которая была зафиксирована в законе", - сказал чиновник.

Напоминаем:

25 ноября 2018 года вступили в силу два закона, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства авто с еврономерами.

Один из них предполагает изменение формулы расчета акциза на растаможивание авто, который будет уменьшен.

Второй — усиливает ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, лиц, ввозящих в Украину авто в режиме транзита или в режиме временного ввоза.

Ранее ЭП описывала изменения, предусмотренные этими законами.

В декабре был утвержден Временный порядок выполнения таможенных формальностей при осуществлении таможенного оформления транспортных средств для их свободного обращения на территории Украины.

В феврале Кабинет министров решил ускорить процедуру таможенного оформления автомобилей на европейских номерах, временно отменив обязательную экологическую сертификацию таких авто.

С 25 ноября 2018 года по 19 февраля 2019 года таможнями ГФС оформлено почти 195,2 тысячи транспортных средств. За них владельцы заплатили более 12 миллиардов гривен платежей.

После 22 февраля 2019 года владельцы автобудут платить за оформление полную ставку акциза.

Группа народных депутатов предлагала увеличить льготный период растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией до 23 мая 2019 года.

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Украинская правда