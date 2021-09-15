Половина попиту на автомобілі в Україні припадає на "євробляхи" та "американців" – дослідження

48,2% запитів в інтернеті на придбання автомобіля припадає на машини з США, Литви, Польщі та Німеччини – в середньому 433 тисячі запитів на місяць.

Про це йдеться в результатах дослідження консалтингового агентства "Ольшанський і Партнери".

Попит на авто з США за три роки зріс на 33% (з 89 тис запитів на місяць до 119 тис). При цьому стрибок зростання припав на квітень-травень 2020 року.

Тоді ж відбувся спад інтересу до автівок з Литви, Польщі та Німеччини.

У той же час, найбільшою популярністю незмінно користуються авто з України: їх шукають в Google понад 320 тис раз на місяць. За три роки такий вид попиту виріс на 6% (з 272,5 тис до 288 тис запитів на місяць).

Лідером серед брендів за інформаційним попитом виступає Volkswagen. Саме його найчастіше шукають без приставки "куплю" або "продам". У пошуковий рядок слово "Volkswagen" вбивають близько 1,4 млн раз на місяць або 17,4 млн раз на рік.

Найчастіше для продажу, покупки або оренди українці шукають в інтернеті ВАЗ – понад 440 тис раз на місяць або 5,3 млн раз на рік.

На третьому місці в статистиці комерційного попиту вже кілька років тримається Renault. За темпом зростання комерційного попиту влітку 2021 року лідирувала Toyota – +50%.

Інтерес до електрокарів в 2021 році збільшився вдвічі в порівнянні з 2018 роком. Тренд залишається зростаючим, що створює передумови до зростання попиту на цей тип авто і в майбутньому.

Українці шукають електрокари в інтернеті в середньому 511 тис раз на місяць (6,1 млн. разів на рік). Це 1,3% від загального попиту на онлайн-ринку автомобілів.

Економічна правда