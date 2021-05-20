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СБУ виявила канал нелегального ввезення "євроблях"

Четвер, 20 травня 2021, 09:55
 

Служба безпеки викрила начальника одного з відділів Державної прикордонної служби, який за "грошову винагороду" допомагав безперешкодно ввозити в Україну автомобілі на іноземній реєстрації.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Автомобілі ввозилися в режимі тимчасового ввезення до 1 року через пункт пропуску Луцького прикордонного загону.

"Для реалізації злочинного наміру, військовослужбовець залучив громадян України, які підшукували "клієнтів" і виступали в якості посередників. В результаті роботи даної схеми зловмисники отримували від 600 до 1000 доларів неправомірної вигоди за один транспортний засіб, чим наносили шкоду державним інтересам", – йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ затримали одного з фігурантів кримінального провадження після отримання ним чергової частини неправомірної вигоди в розмірі 3 тис доларів. Загальна сума задокументованої неправомірної вигоди становила 4,2 тис доларів.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії по робочим і домашніми адресами фігурантів протиправної схеми і перевіряється інформація про причетність до її функціонування співробітників Держмитслужби.

Економічна правда

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Іноземна реєстрація автомобілі СБУ митниця

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