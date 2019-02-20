Оперативні дані: "євробляхери" розмитнились вже на 12 мільярдів

Дмитро ларін

З 25 листопада 2018 року по 19 лютого 2019 року митницями ДФС оформлено майже 195,2 тисячі транспортних засобів. За них власники сплатили понад 12 мільярдів гривень платежів.

Про це повідомили Економічній правді в Державній фіскальній службі.

"Із загальної кількості оформлених автомобілів 124 тис - це авто з іноземною реєстрацією, які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил ввезення", - повідомили в ДФС.

За їх оформлення сплачено понад 7,6 млрд грн.

Із зазначеної кількості 106,7 тис - це ті автомобілі, які перебували на митній території України з порушенням вимог Митного кодексу. За них власники добровільно сплатили понад 907 млн грн.

Топ–3 митниці, якими оформлено найбільше кількість ТЗ на "єврономерах" з 25 листопада 2018 року: Київська міська митниця - 20,9 тис авто; Волинська митниця - 14,6 тис авто; Закарпатська митниця - 10,9 тис авто.

Нагадуємо:

25 листопада 2018 року набули чинності два закони, які легалізують завезені з порушенням митного і податкового законодавства авто на єврономерах.

Один з них передбачає зміну формули розрахунку акцизу на розмитнення авто, який буде зменшений.

Другий — посилює відповідальність за порушення митних правил, зокрема, осіб, які ввозять в Україну авто в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення.

Раніше ЕП описувала зміни, передбачені законами.

У грудні було затверджено Тимчасовий порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на території України.

У лютому Кабінет міністрів вирішив прискорити процедуру митного оформлення автомобілів на європейських номерах, тимчасово скасувавши обов'язкову екологічну сертифікацію таких авто.

Після 22 лютого 2019 року власники авто платитимуть за оформлення повну ставку акцизу.

Група народних депутатів запропонувала збільшити пільговий період розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією до 23 травня 2019 року.

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Економічна правда