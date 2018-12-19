Розмитнення "євроблях": оприлюднено тимчасовий порядок митного оформлення автомобілів

дмитро ларін

Оприлюднено Тимчасовий порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на території України.

Постанова Кабінету міністрів від 12 грудня 2018 року №1077, якою затверджено відповідний порядок, опублікована на Урядовому порталі.

Тимчасовий порядок повинен, зокрема, зняти проблеми зі штучним завищенням/заниженням митної вартості при оформленні транспортних засобів. При цьому, Кабмін зобов'язав митниці обраховувати вартість розмитнення.

Згідно з документом, зазначене оформлення здійснюватиметься, зокрема, з такими особливостями:

застосування виключно електронної форми декларування транспортних засобів;

визначення переліку документів, які необхідно подавати митницям для підтвердження заявленої фактурної вартості транспортних засобів;

мінімізації строку фізичного перебування автомобілів на митниці з метою зменшення фінансових витрат громадян на оплату послуг стоянки;

регламентації дій митниці та декларанта у разі перевірки заявленої фактурної вартості оцінюваного транспортного засобу.

Постанову прийнято на виконання Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України".

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року набули чинності два закони, які легалізують завезені з порушенням митного і податкового законодавства авто на єврономерах.

Один з них передбачає зміну формули розрахунку акцизу на розмитнення авто, який буде зменшений.

Другий — посилює відповідальність за порушення митних правил, зокрема, осіб, які ввозять в Україну авто в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення.

Раніше ЕП описувала зміни , передбачені законами.

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