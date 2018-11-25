Закони про "євробляхи" набули чинності

25 листопада набули чинності закони №8487 та №8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами.

У суботу вказані закони були опубліковані у газеті "Голос України".

У прес-службі ДФС повідомили, що починаючи з 25 листопада громадяни України мають право тимчасово ввозити транспортний засіб, що зареєстрований за межами країни, строком до одного року і за умови сплати всіх необхідних митних платежів. При цьому, митні платежі не повертаються.

"Громадяни-резиденти мають право переміщувати транспортний засіб, що зареєстрований за межами України, в режимі транзиту за умови сплати грошової застави в розмірі митних платежів, що підлягають сплаті при ввезенні таких авто на митну територію України з метою вільного обігу", - йдеться у повідомленні.

"Таким чином, якщо резидент планує здійснити перетин митного кордону України на авто з іноземною реєстрацією і повернутися після 00.00 годин 25 листопада, то сплата митних платежів або грошової застави є обов‘язковою", - заявили у прес-службі.

8 листопада Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому два закони, які повинні поставити крапку в питанні так званих "євро блях".

Один з них передбачає зміну формули розрахунку акцизу на розмитнення авто, який буде зменшений.

Другий — посилює відповідальність за порушення митних правил, зокрема, осіб, які ввозять в Україну авто в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення.

Раніше ЕП описувала зміни, передбачені законами.

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Економічна правда