Кияни можуть повернути гроші, які переплатили за тепло

Столичні жителі, які раніше отримували послуги від ПАТ "Київенерго" і мали переплати за тепло чи гарячу воду, можуть повернути свої кошти.

Про це заявила фінансовий директор КП "Київтеплоенерго" Катерина Саркісова, повідомляє сайт міської влади.

За її словами, після переходу 1 травня 2018 року теплового комплексу столиці від "Київенерго" в управління КП "Київтеплоенерго", борги киян за отримані послуги перейшли у нове КП, а переплати за послуги лишилися у "Київенерго".

Для того, щоб повернути кошти переплати, споживачу необхідно звернутися із відповідною заявою до одного з міських відділень Центру комунального сервісу.

"ЦКС збере повний пакет документів і передасть його на розгляд ПАТ "Київенерго". Місто контролює це питання, але остаточне рішення приймає ПАТ "Київенерго"", - йдеться в повідомленні.

"У нас уже є приклади, коли люди неправомірно зверталися за перерахунком, тобто насправді у них не було переплат, і є люди, які вже подали заяви у ЦКС та отримали переплачені кошти. Тому якщо є питання, необхідно обов’язково оформити свою заяву", – сказала Саркісова.

За її даними, наразі кияни подали до ЦКС уже 8210 заяв щодо переплати перед ПАТ "Київенерго" (3617 заяв щодо централізованого опалення та 4593 заяв щодо гарячого водопостачання) на загальну суму 8,7 мільйона гривень.

"Станом на 14 лютого вже проведено перерахунок та повернуто киянам переплат на загальну суму 118 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

У 2018 році у Києва закінчився договір з "Київенерго", і з серпня 2018 року функцію теплопостачання міста перебрало на себе КП "Київтеплоенерго".

З травня 2018 року (коли передали тепломережі від „Київенерго" до нового КП – ред.), у домівках багатьох киян на кілька місяців зникла гаряча вода.

Така ситуація виникла через те, що НАК "Нафтогаз України" відмовлявся підписувати контракт з КП "Київтеплоенерго" через невирішену ситуацію з боргами "Київенерго" за газ. Мова йшла майже про 5 мільярдів гривень (у цю суму входили борги споживачів, а також штрафи і пені, нараховані "Нафтогазом" компанії "Київенерго".

Це питання не могли вирішити аж до холодів.

9 жовтня НАК "Нафтогаз" заявив, що підписав мирову угоду з КП "Київтеплоенерго", тож приблизно за тиждень столичні мешканці отримаютьгарячу воду.

Але постачати газ новому КП почали лише з 12 жовтня, а гарячу воду і опалення кияни отримали ще пізніше – лише наприкінці жовтня.

За результатами мирової з Нафтогазом, Київ муситиме сплатити половину боргу "Київенерго" (це 2,3 мільярда гривень – ред.), але без штрафів і пені.

За даними КП "Київтеплоенерго", з жовтня 2018 року до січня 2019 року підприємство погасило 213 мільйонів гривень боргу.

Вартість опалення для киян у січні зросла на 40%, а подекуди і на 60%, через зростання тарифу та низьку температуру повітря.